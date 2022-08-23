假投資詐不停！員警攔阻成功剛要離開 竟又遇另一民眾被騙

警方成功攔阻匯款，保住民眾的血汗錢。（記者吳昇儒翻攝）

2022/08/23 16:40

〔記者吳昇儒／基隆報導〕不少民眾想藉由投資來增加收入，詐騙集團卻頻頻利用假投資騙民眾血汗錢。基隆市警局中山派出所昨日接獲轄區銀行行員通知，一名許姓男子遇上假投資詐騙，立刻派員前往勸阻，沒想到剛攔阻成功，又被行員叫住，原來又有一名民眾也遇上假投資詐騙，所幸經員警勸阻後，也保住積蓄。

警方接獲行員通報趕往現場，66歲許姓男子向警方表示，是接獲某國際資管經理人的推薦，要匯10萬塊到對方指定帳戶投資理財，巡佐徐觀海聽聞後，馬上勸阻，並拿出相關案例，跟許男說明，成功打消其匯款的念頭。

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沒想到，警方正準備離開銀行時，又被另一名行員叫住，稱自己的陳姓客戶也要匯20萬元，可能也是遇上假投資真詐財，請員警幫忙攔阻。警方再次拿出案例跟陳姓民眾說明，讓他停止匯款，保住積蓄。

警方呼籲，「假投資、真詐騙」不外乎宣稱投資標的「高獲利、低風險」，甚至以偽造案例、影片等資料，製造許多人搶著投資的假象，使民眾降低防備心，相信投資報酬率高而進行大筆投資，請務必謹慎理財小心求證，如遇相關問題，可先撥打165反詐騙諮詢專線或至鄰近派出所請求協助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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