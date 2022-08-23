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    美化財報致遠航8億呆帳 遠航前副總吳勇璋、吳哥航空負責人樓文豪發監

    吳哥航空負責人樓文豪。（資料照）

    吳哥航空負責人樓文豪。（資料照）

    2022/08/23 13:40

    〔記者錢利忠／台北報導〕遠東航空前財務處副總經理吳勇璋、柬埔寨吳哥航空負責人樓文豪、韓澳旅行社負責人石清榮等人，合謀以保證機位銷售的假合約美化遠航財報，造成遠航8億多元呆帳，吳勇璋被判刑2年10月、樓文豪2年6月、石清榮1年2月並緩刑4年，3人均定讞；吳、樓2人今已赴台北地檢署執行科報到發監執行。

    同案被告遠航前董事長崔湧於2009年潛逃美國，2015年在美國死亡，一審判公訴不受理確定。遠航前董事長胡定吾，一審、二審都獲判無罪，適用速審法於二審無罪確定。前總經理陳尚群也潛逃美國，未歸案。

    判決指出，2005年間，遠航因營運績效不佳，吳勇璋為了確保遠航股價及避免每股淨值下跌，假造資料由遠航與吳哥航空及樓文豪經營的旅行社，分別簽署從台北到柬埔寨、高雄到韓國首爾的「保證機位銷售合作」等假合約，美化遠航財報。樓文豪的吳哥航空也積欠遠航鉅款，但吳勇璋未積極催討，反而同意收取吳哥航空開立的遠期支票，吳哥航空跳最終票倒閉，造成遠航的呆帳8億2423萬餘元。

    一、二審判吳勇璋7年、樓文豪6年6月，經14年纏訟，高院更二審依證交法特別背信等罪，減刑判吳2年10月、樓2年6月，石清榮判1年2月、緩刑4年，犯罪所得發還被害人或沒收。吳、樓分別提上訴，石未上訴。最高法院認為，更二審事實認定與法條適用無誤，且已以速審法等規定予以減刑，判決未違背法令，駁回上訴定讞。

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