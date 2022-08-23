高虹安：重大犯罪者進外役監門檻需拉高 逾期未歸就算逃獄

立委高虹安（左）表示，重大犯罪者進外役監門檻需拉高，逾期未歸就算逃獄。（高虹安競總提供）

2022/08/23 13:25

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安今天表示，台南殺警案嫌犯從外役監逾期未歸一星期，獄方聲稱不算逃獄，她認為要嚴正要求法務部重新檢視外役監制度，重大犯罪者進入外役監的門檻要拔高，外役監逾期未歸可視為逃獄，整頓外役監逃獄漏洞，給被害家屬一個交代！

昨天台南市兩名警員遭逃犯殺害，今天清晨四點多，警方在新竹逮捕凶嫌林信吾，對於新竹市警察局和台南市警察局配合無間，展現科技執法的高效率，高虹安表達敬意與肯定。

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網友發現，林信吾原在明德外役監服刑，上周卻逃獄，為何法務部的通緝犯查詢平台查詢不到此人？對此，獄方表示，林信吾申請本月13日返家探親，依照規定兩天後須返監報到卻逾期未歸，並非自明德外役監逃獄。

高虹安質疑，林信吾外役監逾期未歸一星期還不算逃獄嗎？外役監制度本意是給輕微犯罪者一個機會，犯強盜罪遭判刑的林信吾卻可以適用？過去10年以來，外役監共有39人成功逃出，顯然外役監及相關查緝制度都有問題。

按照法務部矚目型案件定義，重大犯罪者潛逃可將照片等相關資料公開。林信吾依2個竊盜罪、2個強盜罪判刑，合併應執行7年10個月有期徒刑，卻因外役監未歸不算逃獄的漏洞而未公開。這個本可避免的悲劇，卻因制度漏洞而枉死兩名員警。

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