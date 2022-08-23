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    移民署舉辦國際工作坊 公私協力打擊人口販運

    「2022年防制人口販運國際工作坊」啟動儀式合影，馬紹爾大使Neijon Rema Edwards（左起）、內政部政務次長陳宗彥、行政院政務委員羅秉成、吐瓦魯大使Bikenibeu Paeniu 、法務部政務政次蔡碧仲。（記者王冠仁翻攝）

    「2022年防制人口販運國際工作坊」啟動儀式合影，馬紹爾大使Neijon Rema Edwards（左起）、內政部政務次長陳宗彥、行政院政務委員羅秉成、吐瓦魯大使Bikenibeu Paeniu 、法務部政務政次蔡碧仲。（記者王冠仁翻攝）

    2022/08/23 13:11

    〔記者王冠仁／台北報導〕移民署今天舉辦「2022年防制人口販運國際工作坊」揭幕儀式，由於近日有許多國人被詐騙集團當成豬仔騙去柬埔寨等國，此議題也引起各界注意。行政院政務委員羅秉成致詞時強調，目前已有70餘名犯嫌被偵查，掃蕩、打擊人口販運，一定要跨部會、跨領域乃至跨國合作，才能抑制打擊人口販運。

    內政部移民署今天舉辦為期1天半的「2022年防制人口販運國際工作坊」，羅秉成、內政部政務次長陳宗彥、法務部政務次長蔡碧仲及吐瓦魯、馬紹爾等2國大使共同進行啟動儀式。此次會議還有各國駐台使領館人員、各部會及民間NGO約300人出席，共同研討人口販運相關議題，宣誓打擊跨國犯罪行為。

    陳宗彥說，近期台灣藉由網路求職網頁或臉書、LINE等社團，發送「高薪、輕鬆、包食宿機票」的徵才廣告，誘騙國人前往海外工作，卻遭凌虐、囚禁或迫害。政府各部會已動員打擊犯罪份子，並從預防、勸阻、救援、偵查及安置保護等面向處理。

    羅秉成則說，以人為奴隸就是不文明的社會，目前這些新型的人口販運手法，透過在境外設立據點、利用網路行騙、使用虛擬貨幣當金流，甚至還迫使受害人誘騙親友成為加害人，這些都可見犯罪手法急遽變化。

    移民署指出，今年工作坊探討議題聚焦於「疫情下人口販運之新趨勢及新興防制對策」、「數位科技在人口販運上所扮演之角色」及「對於人口販運犯罪所得之扣押及沒收」等主題，針對人口販運犯罪集團，以數位網路方式進行詐欺取財、誘騙出國逼迫從事違法行為、限制自由、剝削凌虐，甚至違法侵害進行器官買賣等新興犯罪手法及趨勢，邀集各國專家學者齊聚一堂，分享實務經驗，研討因應對策。

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