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    男大生打滑碰撞法拉利傷重不治 開車電商總座無罪理由出爐

    男大生騎車打滑衝對向撞上法拉利。（翻攝資料照）

    男大生騎車打滑衝對向撞上法拉利。（翻攝資料照）

    2022/08/23 13:06

    〔記者溫于德／台北報導〕匯聚科技精品家電總經理郭永福，5年前駕駛法拉利GTC4Lusso超跑，準備到五指山上喝咖啡，途中行經新北市汐止汐萬路三段彩虹橋時，逢蔡姓男大生失控打滑、逆向直衝而來，經碰撞，蔡男傷重不治。士林地院認為，即便郭男沒有超速，也沒有足夠的煞車距離迴避碰撞，今諭知郭男無罪。可上訴。

    士院指，根據檢察官舉證，雖能證明郭男超速違規，但因郭男與藍男當下僅相距21.84公尺，而藍男以時速52公里失控滑進藍男的車道，因此，即便郭男以符合限速的40公里行駛，仍無足夠煞車距離迴避碰撞，依舊可能造成藍男遭碰撞而死亡，故依罪疑唯輕原則，諭知郭男無罪。

    士林地檢署起訴指，2017年12月20日下午2時許，郭男開法拉利沿新北市汐止區汐萬路三段前往五指山，卻疏於注意撞上蔡男；蔡男雖經送醫急救，同日下午4時許仍宣告不治。

    檢察官偵查時，郭男否認過失責任或有超速情形；他強調，當時逢上坡也準備過彎，是蔡男騎車過快打滑逆向，才會發生車禍。

    檢察官將車禍送交逢甲大學車輛行車事故鑑定研究中心鑑定，報告指出，無論郭男或蔡男均有超速行為，因而認定郭男涉嫌過失致死罪，但符合自首規定，建請法院減輕其刑。

    士院審理時，郭男堅稱自己沒有超速，也指蔡男侵犯他的車道。蔡母哽咽說：「希望人的生、死都要無冤」。公訴檢察官則請士院審酌郭男否認超速，顯見沒有悔意，難認犯後態度良好，從重量刑。

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