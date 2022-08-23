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    台南2警遇刺身亡 彰化老刑警想起14年前奪槍殺警案

    2008年彰化警分局民族路派出所員警陳國欽處理民眾糾紛，遭2名歹徒圍攻，警槍遭搶被槍擊身亡，這也是彰化縣首宗奪槍殺警案。 （資料照片）

    2008年彰化警分局民族路派出所員警陳國欽處理民眾糾紛，遭2名歹徒圍攻，警槍遭搶被槍擊身亡，這也是彰化縣首宗奪槍殺警案。 （資料照片）

    2022/08/23 09:25

    〔記者湯世名／彰化報導〕台南市警局2名員警昨遭歹徒刺殺還奪警槍，引發社會憤怒髮指，也讓彰化老刑警想起14年前駭人聽聞的「奪槍殺警案」，2008年彰化警分局民族路派出所員警陳國欽處理民眾鬧事糾紛，遭遇2名歹徒圍攻，警槍遭搶被槍擊身亡，因公殉職，得年43歲，隔年入祀彰化忠烈祠，這也是彰化縣首宗奪槍殺警案。

    警員陳國欽2008年12月9日深夜11時接獲報案，前往彰化市埔北街處理男女吵架糾紛，陳國欽剛抵達現場，曾姓男子對陳員叫囂，並與陳員拉扯，但被陳員制伏、壓倒在地，不料在旁的曾某弟弟趁機從陳員後方搶奪警用配槍，朝陳員射擊一發子彈，貫穿其右前胸，陳員中彈倒地，曾氏兄弟攜警槍逃逸，警方隔天上午先逮捕曾姓哥哥，22小時後在桃園縣觀音鄉逮捕開槍的弟弟，警方並在八卦山區找到犯案的警槍。

    最高法院於2011年依殺人等罪判處開槍的弟弟無期徒刑定讞，因公殉職的陳國欽也在隔年入祀彰化忠烈祠，並追晉巡官。

    時隔7年，彰化縣警局舉行追悼，時任縣長魏明谷在主祭時率領所屬向陳國欽致敬，表達對陳員的追思與敬意，最後向遺族行鞠躬禮。

    台南市2名員警遭搶警槍刺殺身亡，許多資深的老刑警也想起14年前這起彰化縣首宗奪槍殺警案，現任縣警局訓練科長林世明是當年的彰化分局偵查隊長，他說，陳員辦案認真負責，當天到現場處理糾紛，雖一度壓制曾姓哥哥，沒想到曾姓弟弟竟從後方奪取警槍，並朝陳員開1槍，造成陳員因公殉職，令人不捨。他們在案發後鎖定曾男北上，躲在桃園觀音鄉的三合院，警方優勢警力包圍將他逮獲，22小時後全案偵破。

    2008年彰化警分局民族路派出所員警陳國欽處理民眾糾紛，遭曾姓男子搶警槍後開槍，陳員殉職，警方22小時後將層男逮獲。 （資料照片）

    2008年彰化警分局民族路派出所員警陳國欽處理民眾糾紛，遭曾姓男子搶警槍後開槍，陳員殉職，警方22小時後將層男逮獲。 （資料照片）

    2008年彰化警分局民族路派出所員警陳國欽處理民眾糾紛，遭曾姓男子搶警槍後開槍，陳員殉職，曾男將警槍丟棄在八卦山上。 （資料照片）

    2008年彰化警分局民族路派出所員警陳國欽處理民眾糾紛，遭曾姓男子搶警槍後開槍，陳員殉職，曾男將警槍丟棄在八卦山上。 （資料照片）

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