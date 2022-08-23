未審先判？PTT瘋狂洗文再度翻車 網反思數位中介法

陳姓男子一開始被認為涉及殺警案，後來排除。（讀者提供）

2022/08/23 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕台南第二分局曹姓員警與涂姓員警昨遭殺害奪槍，震驚全台，一度傳出23歲陳姓男子涉嫌重大，昨（23日）PTT瘋狂洗文，起底陳姓男子，痛批其「社會敗類」，不料警方事後排除陳姓男子涉案，PTT再度「翻車」，讓網友開始反思數位中介法是否有必要進行進一步討論。

36歲警員凃明誠與27歲警員曹瑞傑，在安南區北汕尾三路追捕嫌犯時遭攻擊，送醫不治，其中凃的配槍還被搶走，殺警奪槍案震驚全台，23歲陳姓男子一度被認為涉嫌重大，消息曝光後，PTT瘋狂洗文，起底陳姓男子，公布照片、身分證等個資，還有鄉民發文痛罵，陳姓男子在2年前玩網路遊戲時，騙走他的虛擬寶物，許多鄉民紛紛痛罵陳是「社會敗類」、「一定要判死」等語。

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不料警方事後排除陳姓男子涉案，PTT再度「翻車」，相關文章紛紛刪除，有網友開始反思這件事是否證明數位中介法有存在的必要？有網友表示，鄉民鍵盤斷案、未審先判的翻車現場不是第一次了，督割、林奕含、某人違停等等，一次又一次翻車，直言政府想通過管理，遏制止謠言滿天的亂象根本沒錯吧。

相關看法立刻引發鄉民激烈討論，有人認為「很合理，不查證就轉貼洗一排失智」、「媒體的鍋，但網路也是種媒體好嗎」，但也很多人反批：「沒記者PTT拿得到照片喔」、「言論自由不可販售」、「胡扯的媒體不去管，來管網路言論自由？」

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