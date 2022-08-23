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    如何一人殺兩警？ 警方透露不是「來不及開槍」

    警方在新竹抓到林信吾。（警方提供）

    警方在新竹抓到林信吾。（警方提供）

    2022/08/23 07:45

    〔記者王捷／台南報導〕台南殺警案凶嫌林信吾為何有能力一次殺兩警？據警方透露，當時警員凃明誠與曹瑞傑駕駛巡邏警車，去追查失竊的機車369PGB，等到了安南區時，只看到機車卻沒看到人，於是兩人決定分頭來找，結果凃在遭遇林信吾時，疑似壓制不住他，遭林用彈簧刀刺殺搶槍，後來當曹瑞傑抵達時，可能看到同事見血，加上對方有槍遭反殺，目前警方正前往取兇刀。

    警方在案發後是靠土法煉鋼的方式，調監視器查出林嫌身分，他在逃亡時包包裡面放了幾套衣服，帽子也準備了兩頂，會去高雄純粹是為了誤導警方的追緝，雖然大批警力一起行動有充足的火力與防禦力，但是機動性下降追不上林信吾，後來台南市刑警大隊長林宏昇決定，只帶了幾名刑警輕裝上陣，一邊彙整監視器畫面，一邊在國道上奔波，原本在高雄可追到人，在得知人在新竹後，又急忙趕到新竹，終於抓到林信吾。

    據了解，凃明誠在民權待了5年，屬於「老好人」學長，帶過很多學弟，當同事有需要幫忙，他都不會拒絕，這次獲悉有失竊機車的情資，他備勤開車載曹瑞傑趕到安南區的偏郊，馬上就看到失竊的機車。

    案發現場荒煙漫草，據警方透漏，凃、曹在車上討論，分開去尋找竊嫌，當時他們並不曉得這個偷車的嫌犯，就是從南市明德外役監逃亡一個星期的林信吾，當時是凃明誠先遭遇了林信吾，他想把林信吾壓制，但林的體格有優勢，凃明誠壓不住他，在拉扯之際林信吾掏出彈簧刀，殺死凃明誠。

    曹瑞傑聞聲趕來，當時凃明誠已倒地見血，林信吾手上有槍，在連開6槍對峙後，曹瑞傑在火力上處於弱勢，最後林信吾上前將曹反殺，警方透露，這不是來不及開槍，而是因為不曉得林信吾身上有凶器，林信吾向警方供稱，他在犯下殺警案後，把兇刀棄置在棄車現場，目前警方正在尋找兇刀。

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