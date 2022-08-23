為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    裝睡趁機「硬上」女同學 男賠200萬元、判刑3年10月

    男子阿榮涉嫌侵犯女同學，賠償200萬仍被高雄高分院判刑。（情境照）

    男子阿榮涉嫌侵犯女同學，賠償200萬仍被高雄高分院判刑。（情境照）

    2022/08/23 07:02

    〔記者鮑建信／高雄報導〕男子阿榮（化名）2年前參加學校社團聚餐，酒後進入女同學房間裝睡，並涉嫌強行「嘿咻」，被判刑4年8月，案經高雄高分院審理後，審酌他改口認罪，並賠償200萬元，改判3年10月。

    判決書指出，2020年6月6日晚上，當時還是學生的阿榮，與球團成員杜姓、梁姓和被害人小琦（化名）等人，參加社團聚餐後，因大家均已飲酒，加上杜和小琦住處較遠，因而到阿榮和梁位於高市的租處，繼續飲酒至翌日凌晨3點，始準備就寢。

    不料，阿榮卻擅自進入小琦房間，將門上鎖並壓在她身上，小琦因此驚叫「不要鬧了」，杜聽到後敲門詢問何事，阿榮始回床舖旁地舖上假裝睡覺，小琦認為他剛才是開玩笑，並央求杜睡同一間，但杜認為該臥房睡3人太擠而拒絕，並試圖叫阿榮起來，回原先規劃房間就寢，但對方未予回應，繼續裝睡。

    不料，阿榮卻趁小琦熟睡之際，脫褲求愛被拒，不顧她推拒哭泣，竟涉嫌霸王硬上弓。

    高雄地院審理期間，阿榮否認犯行，被判處有期徒刑4年8月，他不服上訴高雄高分院後改口認罪，並與小琦達成調解，賠償200萬元，因此從輕改判3年10月，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    鄰居是狼人！埋伏強拖酒店妹進屋 掐脖毆打後性侵得逞
    2022/08/22 22:34

    鄰居是狼人！埋伏強拖酒店妹進屋 掐脖毆打後性侵得逞
    家教老師要求男童脫衣上課 撫摸生殖器讓男童直呼：不要這個老師
    2022/08/22 12:13

    家教老師要求男童脫衣上課 撫摸生殖器讓男童直呼：不要這個老師

    愛河畔休閒氛圍 品牌加持景觀宅受寵
    懷疑表哥二度性侵母親 泰國男抓狂揮刀砍死
    2022/08/21 14:41

    懷疑表哥二度性侵母親 泰國男抓狂揮刀砍死
    教導為往生者穿壽衣 禮儀師趁機性侵菜鳥女學員
    2022/08/19 07:03

    教導為往生者穿壽衣 禮儀師趁機性侵菜鳥女學員

    日月光築夢計畫 最高補助300萬！
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播