裝睡趁機「硬上」女同學 男賠200萬元、判刑3年10月

男子阿榮涉嫌侵犯女同學，賠償200萬仍被高雄高分院判刑。（情境照）

2022/08/23 07:02

〔記者鮑建信／高雄報導〕男子阿榮（化名）2年前參加學校社團聚餐，酒後進入女同學房間裝睡，並涉嫌強行「嘿咻」，被判刑4年8月，案經高雄高分院審理後，審酌他改口認罪，並賠償200萬元，改判3年10月。

判決書指出，2020年6月6日晚上，當時還是學生的阿榮，與球團成員杜姓、梁姓和被害人小琦（化名）等人，參加社團聚餐後，因大家均已飲酒，加上杜和小琦住處較遠，因而到阿榮和梁位於高市的租處，繼續飲酒至翌日凌晨3點，始準備就寢。

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不料，阿榮卻擅自進入小琦房間，將門上鎖並壓在她身上，小琦因此驚叫「不要鬧了」，杜聽到後敲門詢問何事，阿榮始回床舖旁地舖上假裝睡覺，小琦認為他剛才是開玩笑，並央求杜睡同一間，但杜認為該臥房睡3人太擠而拒絕，並試圖叫阿榮起來，回原先規劃房間就寢，但對方未予回應，繼續裝睡。

不料，阿榮卻趁小琦熟睡之際，脫褲求愛被拒，不顧她推拒哭泣，竟涉嫌霸王硬上弓。

高雄地院審理期間，阿榮否認犯行，被判處有期徒刑4年8月，他不服上訴高雄高分院後改口認罪，並與小琦達成調解，賠償200萬元，因此從輕改判3年10月，可上訴。

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