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    結婚3年僅做愛1次 法官判准離婚

    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    2022/08/22 09:58

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東1名男子與外籍女子結婚3年，僅在結婚登記當天洞房，即未曾再有親密行為，加上互動冷淡，夫認為妻子刻意閃躲她，待他就像陌生人，妻則反指夫有生殖功能障礙，無法人道。男子向台東地方法院訴請離婚，法官認為雙方難以維持婚姻，判准離婚。

    這名男子向法官說，雙方結婚後，為讓妻子快速融入本地生活，特別安排她接受外配課程，但她消極應對，雙方無任何溝通、互動。他想改變現狀，尋找話題或共同興趣，但她僅簡單答覆，迴避彼此接觸，或見到就閃躲，使婚姻生活與陌生人無異，甚至僅於登記時有過1次親密行為。

    男子說，為了讓她高興，特別讓她將母親從異國接來，以探親名義同住，想藉此改善關係，但她竟更加冷漠、疏遠。無奈下，他表達離婚之意，妻表同意，但要簽署離婚協議時，岳母竟要求他給付40萬元。

    女方則說，丈夫疑有生殖功能障礙，而他母親急於抱孫，給予她壓力。夫所稱她要求40萬元離婚費用、或不讓他觸碰，均非事實，兩人會一起出遊，她也會幫忙做家事，到店裡幫忙洗碗、端菜，是原告無法人道，關係日漸冰冷。夫為治療打呼狀況，所以在他同意下，自己與媽媽睡在同一個房間。

    法官傳訊男方家人作證這對夫妻關係疏離，互動冷淡，認定女方導致兩造婚姻發生裂痕，雖有意維持婚姻，但無積極作為，其婚姻至此已生重大破綻而難以維持。女方請求鑑定丈夫是否有性功能障礙，但法官認為就算男方性功能障礙屬實，然兩人平日相處冷淡且幾無互動，已無法繼續維持婚姻，因此判准離婚。

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