波蘭工程師駕車肇事後出境 受傷老翁家屬質疑「欺負台灣人」

鄭姓老翁騎乘的機車車頭毀損。（記者歐素美翻攝）

2022/08/21 13:43

〔記者歐素美／台中報導〕1名波蘭籍風電工程師於今年6月19日上午11時左右，駕駛租賃車行經台中市清水區港埠路五段南下調撥車道往北方向，在高美路口與騎機車的鄭姓老翁擦撞，造成老翁頭部受傷送醫，老翁出院後，家屬最近到警局提出過失傷害告訴，但波蘭籍男子已於7月30日出境，家屬不滿在臉書控訴外籍公司「欺負台灣人」，警方表示，後續交由法官裁定。

清水分局清水交通分隊小隊長戴志賢表示，今年6月19日11時10分，34歲波蘭籍男子駕駛租賃汽車，行經台中市清水區港埠路五段南下內側車道調撥車道往大甲方向直行，鄭姓老翁（77歲）則騎機車沿高美路往港埠路方向直行，2車在高美路口發生擦撞，汽車左側車身受損，機車則車頭毀損。

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騎機車的鄭姓老翁頭部受傷，當場被送往梧棲童綜合醫院急救，目前已出院，並於8月6日至清水分局清水交通分隊提出過失傷害告訴，但波蘭籍男子已於7月30日離境至德國。

家屬最近在臉書po文，質疑某外商台灣分公司僱用波蘭籍風電工程師來台工作，工程師出門開公司車闖紅燈撞人重傷失能後，竟不聞不問，還讓工程師未出庭前趕緊出境，「惡劣行為欺負台灣人」。

警方表示，波蘭籍男子因駕車行駛調撥車道是否涉及闖紅燈，需由交通大隊研判，目前所知是該波蘭籍男子還會返台，後續將交由法官裁定，並呼籲駕駛人行經路口不得違反號誌並應減速慢行，遵守義交人員交通指揮，另注意前方狀況保持安全距離，以維護自身安全。

波蘭籍男子駕駛的租賃車左側車身受損。（記者歐素美翻攝）

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