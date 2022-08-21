澎湖虎頭蜂警報！ 西嶼火龍果園連2起蜂群攻擊民眾事件

虎頭蜂近來在火龍果田築巢，攻擊前往施作的農婦。（記者劉禹慶攝）

2022/08/21 12:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來天氣炎熱，相對使野外昆蟲動物活動力強，連日來西嶼赤馬火龍果田，接連傳出2起虎頭蜂群攻擊民眾事件，其中一名被螫傷老婦人緊急送往馬公就醫，有人前往火龍果田發現虎頭蜂巢，就藏在火龍果葉子中，數量達千隻以上。

近年來澎湖大力推廣火龍果種植，除了七美鄉種植面積廣泛外，其餘各鄉市也都推廣，但近來西嶼火龍果園卻出現虎頭蜂警訊，先是2名民眾在火龍果田工作，

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遭到虎頭蜂追螫，還好2人跑得快，逃避更大規模蜂群攻擊，事後友人前往現場，在火龍果葉子中發現黃腰虎頭蜂窩，數量至少上千隻以上。

隨後昨晚又傳出一名獨居蔡姓老婦人，在火龍果園遭到4隻虎頭蜂攻擊，包括頭部、背部都受傷，導致呼吸困難，妹妹見狀後立即驅車載送老婦人去西嶼消防隊，由西嶼消防隊將蔡婦送往衛生福利部澎湖醫院搶救，還好經過治療後無生命危險，但蔡姓老婦人嚇得不敢回家，只能在馬公暫住觀察傷勢。

根據文獻記載，黃腰虎頭蜂3、4月間開始築巢，蜂巢多半在低矮的樹枝上、地表的草叢上、屋簷下、窗臺外，少數蜂巢在較高的樹上或低矮的樹叢中。遭到虎頭蜂螫傷，會出現過敏性休克或內臟直接傷害，急救步驟先用尖頭鑷子，小心從皮膚外的毒囊前順勢向後將毒刺挑出。隨後儘速使用清水沖擦傷口。並迅速送醫，為防範過敏性休克，搬運傷患時將頭部放低，迅速送往醫院搶救。

西嶼赤馬火龍田，出現黃腰虎頭蜂築巢。（趙娜飛提供）

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