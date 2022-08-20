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    首頁　>　社會

    騎士紅燈右轉挨罰 消失的黃燈救了他

    郭姓男子騎車沿基隆市安樂區樂利三街右轉麥金路，被警方拍到闖紅燈，挨罰600元，他不服向法院提起行政訴訟指出，他通過路口時仍為箭形綠燈，接著號誌直接轉成紅燈，才會被拍到闖紅燈。法官勘驗號誌發現，該路口號誌燈確實少了黃燈，判郭不用受罰。（記者林嘉東攝）

    郭姓男子騎車沿基隆市安樂區樂利三街右轉麥金路，被警方拍到闖紅燈，挨罰600元，他不服向法院提起行政訴訟指出，他通過路口時仍為箭形綠燈，接著號誌直接轉成紅燈，才會被拍到闖紅燈。法官勘驗號誌發現，該路口號誌燈確實少了黃燈，判郭不用受罰。（記者林嘉東攝）

    2022/08/20 22:28

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市一名騎士年初在基市安樂區樂利三街右轉麥金路，被警方身上密錄器拍下違規照片，經向法院提起行政訴訟指出，他通過路口時仍為箭形綠燈，接著號誌直接轉成紅燈，才會被拍到闖紅燈。法官調查發現，郭被拍到闖紅燈時，該路口號誌燈確實少了黃燈，撤銷罰鍰600元的處分。

    郭男是在今年1月8日上午11時許，從基隆市安樂區樂利三街右轉麥金路，被執勤員警當場目睹，警員隨身攜帶的密錄器也拍下郭男闖紅燈（紅燈右轉），因此告發郭「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口紅燈右轉行為」，監理單位裁罰台幣600元，並記違規點數3點。

    判決指出，該路口號誌在郭男被拍到闖紅當時，並未顯示3秒黃燈，經民眾反映後，市府才設定有黃燈。

    郭男騎經該路口時，當時號誌由箭頭綠燈變換為圓形紅燈，欠缺黃燈緩衝時間，一般用路人難以預測，何況通過該路口的駕駛人除確認行車管制號誌外，還要注意四周交通狀況，尤其需關注所轉向的道路有無其他車輛、行人，不可能在通過路口的過程中全程緊盯行車管制號誌而不顧其他。

    此外，法官勘驗警員的密錄器發現，郭騎車通過路口的時間未及3秒，據此推論，若依市府設定黃燈後，郭通過路口並完成右轉時，號誌應為黃燈，不會遭到處罰，因此撤銷處分，判郭不用受罰。

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