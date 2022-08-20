天真OL誤信「流浪命」 遭神棍同事強摸私密處

小妤被黃男要求脫衣作法，遭到強制猥褻。示意圖，與本案無關。（歐新社檔案照）

2022/08/20 19:46

〔記者吳政峰／台北報導〕一名OL小妤（化名）去年聽黃姓男同事掐指一算稱「妳有流浪命」、「跟男友會不合」、「到我家跟妳講怎麼處理」，被唬得一愣一愣，跟著他回家作法。黃男要他脫衣供撫摸，小妤嚇得大哭拒絕，沒想到黃男仍強摸私密處，並恐嚇沒作法將出車禍，小妤不願就範，報警處理，高等法院日前依強制猥褻罪判黃男1年6月刑。

黃男與小妤是同事，去年邀約小妤共同餐敘，於餐敘時稱「妳有流浪命，預估妳會生一場大病，妳跟男友之後會不合，我之前幫很多同事、分隊長處理過，之後同事都變得很順遂，到我家就跟妳講怎麼處理」等語。天真的小妤以為遇到好人，遂跟黃男一同返家。

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小妤詢問如何處理，黃男作勢跪拜一個娃娃，再指小妤與男友嘿咻導致氣場很亂、很髒，自稱身上有正能量，要求小妤脫去全身衣物，可以接觸及塗抹乳液等方式，將正能量灌輸至她身體。

小妤聽完大驚拒絕並哭泣，黃男稱若不從，會生一場大病，藉此恐嚇。見小妤仍拒絕，黃男又跪在紙娃娃前，稱可僅脫去內衣及內褲，穿著連身洋裝的折衷方式碰觸。小妤依舊不從，黃男再恐嚇曾有人未做法，日後即生病、出車禍。小妤抵死不從，黃男竟抱住她，稱此事均屬正常，要她把他當成大哥看待。

小妤起身試圖離開，沒想到黃男將她拉至床邊，強壓在床上，用手來回撫摸她的小腿、大腿、胸部、陰部等部位，甚至以手指隔著內褲戳她的下體，強制猥褻得逞。

小妤狂奔出黃男家門，詎料，黃男竟騎車追出來，要求她不能將此事告知他人。小妤不甘受辱，經友人勸告後，報警擒狼。

小妤直言，因為這件事得重度憂鬱症，無法出門、與人社交，只能躲在房間裡，很想自我了結，希望依法處理；小妤律師也痛批黃男說謊企圖脫罪，屬於有計畫犯行，建請從重量刑。

高等法院指出，黃男為滿足一己慾望，利用小妤對鬼神、命理畏懼心理，強行猥褻，不僅使小妤身心受到重創，亦對社會風俗、治安產生重大影響危害，且迄未向被害人道歉或達成和解，也未賠償小妤的損害而取得諒解。

高院考量黃男案發時從事清潔隊工作，目前擔任外送員，犯罪後始終未坦認犯行等一切情狀後，依強制猥褻罪判他1年6月刑，可上訴。

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