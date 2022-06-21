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    去年狠詐56億！電信詐欺每年1.3萬件 蘇揆指示拿出新方法因應

    行政院長蘇貞昌主持治安會報。（行政院提供）

    行政院長蘇貞昌主持治安會報。（行政院提供）

    2022/06/21 23:23

    〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天主持治安會報時表示，詐騙犯罪是讓最多國人受害的犯罪型態，近5年電信詐欺案件每年均有約1萬3千件，去年造成的財損金額甚至突破56億元，但查扣金額僅約6億元，遠遠不及民眾財損金額。

    他說，這顯見詐欺集團的詐騙模式不斷翻新，且藏匿金流的技術早已進化，因此，政府勢必要拿出新的方法因應。

    針對內政部警政署「新世代打擊詐欺策略行動綱領」報告，蘇貞昌指出，詐騙犯罪已是國內最普遍、讓最多國人受害的犯罪型態，且詐騙模式不斷翻新，他感謝政務委員羅秉成督導內政部等各有關部會，提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，從「防詐騙、毀工具、擋金流、清集團」4大策略出發，並以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」等4大面向破解詐騙手法，偵查打擊詐騙集團。

    蘇貞昌強調，詐騙手法與工具日新月異，請羅秉成持續督導各有關部會，隨時檢討並精進相關策略，希望能夠有效減少民眾受害。

    蘇貞昌也感謝警政署長陳家欽在第一線帶領全國7萬4000多名警察同仁，為治安工作盡心盡力，做出良好成績，包括協助在機場防堵非洲豬瘟病毒入境，以及掃黑、緝毒、打詐、破獲犯罪組織、選舉與公投秩序維護、交通安全及防疫等各方面。

    蘇揆勉勵所有參與治安會報的部會首長及同仁，都能秉持維護治安、人人有責的精神與態度，一起為國家的長治久安、保國為民、除暴安良，共同盡心盡力，讓台灣的社會治安更好。

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