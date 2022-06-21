基檢統合查賄獲15件情資 籲踴躍檢舉獎金50萬起跳

基隆地檢署今天下午邀集警、調等單位，召開「選舉查察期前策略會議」統合查賄情資，展現查賄決心。（記者林嘉東翻攝）

2022/06/21 19:55

〔記者林嘉東／基隆報導〕年底九合一地方公職人員選舉將至。基隆地檢署今天邀集警、調等單位，召開「選舉查察期前策略會議」統合查賄情資，展現查賄決心。主任檢察官陳映蓁指出，查賄小組上月25日揭牌迄今，接獲15件賄選情資，已由檢察官指揮警調人員深入追查中。

此外，檢察長余麗貞會中分析前兩次選舉的賄選型態發現，基隆、新北瑞芳區、萬里區、金山區等地以幽靈人口、現金買票佔多數，案經檢方起訴後，也都被法院判決有罪，因此針對年底選舉，要求與會警調單位加強幽靈人口與現金買票的情蒐工作，別讓賄選者心存僥倖。

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她強調，此次查賄，基隆地檢署不分黨派、族群、身分、地位，「有聞必查」、「有據必辦」，呼籲各參選人秉持民主風範，切勿以身試法。

此外，基隆地檢署已規劃檢察官、檢察事務官進駐各轄區進行分區選舉查察，對於具體檢舉賄選、選舉暴力之案件，將「嚴查速辦」，展現查賄決心，鼓勵民眾勇於撥打反賄選檢舉電話：0800-024099轉4 （由發話地依區域自行轉接至管轄地檢署）

民眾檢舉賄選後，若案件成功被檢方起訴，民眾可先拿四分之一獎金，地方法院一審判有罪，再拿四分之一，全案定讞有罪，再拿剩餘二分之一；獎金依候選人類別而有不同，縣市長候選人500萬元，縣市議員候選人200萬元，鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長50萬元。

「選舉查察期前策略會議」今天下午2點30分在基隆地檢署舉行，由檢察長余麗貞主持，邀集新北市政府警察局長黃宗仁、基隆市警察局長劉耀欽、法務部調查局基隆市調查站主任劉怡聖、新北市調查處科長儲正強、北部地區機動工作站副主任許慈健、航業調查處基隆站副主任盧錦松、基隆市政府政風處副處長黃繼德等機關首長及單位代表參加。

基隆地檢署今天下午邀集警、調等單位，召開「選舉查察期前策略會議」統合查賄情資，展現查賄決心。（記者林嘉東翻攝）

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