7旬翁騎小綿羊衝南橫 海拔2千公尺沒油棄車險失溫

翁男（左1）沒油棄車，警方載油補給。（圖由讀者提供）

2022/06/21 13:24

〔記者黃旭磊／高雄報導〕71歲翁騎乘125cc機車獨衝南橫公路，重溫年輕翻山越嶺回憶，未料，油量在台東埡口一帶耗盡，漏夜未進食險失溫。

省道台20線臨105便道（南橫）今年5月重啟後，吸引數十萬輛汽機車翻越海拔近3千公尺山頭，西端最後一個梅蘭加油站位於桃源區拉芙蘭，東端位於台東海端加油站，駕駛需備油否則要101公里後才有補給，三民區翁姓男子 （71歲），茫然獨騎在埡口一帶（海拔2722公尺）油量耗盡，棄車待援。

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六龜警分局今天表示，翁姓男子神情慌張，步行下山沿途攔車，所幸熱心民眾載至梅山口，16日晚間在梅山青年中心附近路口夜宿，沒錢並未進食，隔天（17日）中午由警員傅昱凱、陳駿達在便道26公里附近尋獲。

梅山派出所長謝明華今天說，員警提供翁男熱食及溫水果腹，由於體弱無法陳述姓名住處，傅昱凱調閱車牌「以車追人」，順利聯繫到三民區住處，家屬於17日深夜11點許趕到派出所。

警方表示，翁男趁家人不在家，獨自騎車在外2天1夜，南橫山區夜間氣溫驟降，時有落石，警車載翁男重回棄車處補油，協助騎下山返家。

翁男一夜未進食。（圖由讀者提供）

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