為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    7旬翁騎小綿羊衝南橫 海拔2千公尺沒油棄車險失溫

    翁男（左1）沒油棄車，警方載油補給。（圖由讀者提供）

    翁男（左1）沒油棄車，警方載油補給。（圖由讀者提供）

    2022/06/21 13:24

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕71歲翁騎乘125cc機車獨衝南橫公路，重溫年輕翻山越嶺回憶，未料，油量在台東埡口一帶耗盡，漏夜未進食險失溫。

    省道台20線臨105便道（南橫）今年5月重啟後，吸引數十萬輛汽機車翻越海拔近3千公尺山頭，西端最後一個梅蘭加油站位於桃源區拉芙蘭，東端位於台東海端加油站，駕駛需備油否則要101公里後才有補給，三民區翁姓男子 （71歲），茫然獨騎在埡口一帶（海拔2722公尺）油量耗盡，棄車待援。

    六龜警分局今天表示，翁姓男子神情慌張，步行下山沿途攔車，所幸熱心民眾載至梅山口，16日晚間在梅山青年中心附近路口夜宿，沒錢並未進食，隔天（17日）中午由警員傅昱凱、陳駿達在便道26公里附近尋獲。

    梅山派出所長謝明華今天說，員警提供翁男熱食及溫水果腹，由於體弱無法陳述姓名住處，傅昱凱調閱車牌「以車追人」，順利聯繫到三民區住處，家屬於17日深夜11點許趕到派出所。

    警方表示，翁男趁家人不在家，獨自騎車在外2天1夜，南橫山區夜間氣溫驟降，時有落石，警車載翁男重回棄車處補油，協助騎下山返家。

    翁男一夜未進食。（圖由讀者提供）

    翁男一夜未進食。（圖由讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    女婿染疫隔離突喘不過氣 丈母娘急找警開道：沒呼吸了啦！
    2022/06/20 11:36

    女婿染疫隔離突喘不過氣 丈母娘急找警開道：沒呼吸了啦！
    台中警所收到「金磚」好驚喜！熱血警：堆疊愛心傳下去
    2022/06/09 13:29

    台中警所收到「金磚」好驚喜！熱血警：堆疊愛心傳下去

    看見土城真本事 與自然交往
    小奶貓鑽巡邏車輪胎內躲雨 潭北警聯手救出秒收編
    2022/06/09 12:48

    小奶貓鑽巡邏車輪胎內躲雨 潭北警聯手救出秒收編
    高雄老婦行動不便回不了家 警巧智用棉被當擔架抬送回家
    2022/06/08 08:57

    高雄老婦行動不便回不了家 警巧智用棉被當擔架抬送回家

    全球十大歌劇之一 高雄春天藝術節壓軸 普契尼歌劇《蝴蝶夫人》
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播