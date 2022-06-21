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    門鎖故障獨居男受困15小時 飢渴難耐狂呼「救命」

    游姓男子脫困，向警方道謝，還說「感謝你的愛」。（記者張瑞楨翻攝）

    游姓男子脫困，向警方道謝，還說「感謝你的愛」。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/06/21 11:51

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第四分局大墩派出所前天（19日）中午接獲民眾報案，指聽到有人在出租套房內高聲呼喊救命，大墩派出所兩名員警馳抵位於南屯區大昌街的社區大樓，原來是住戶門鎖壞，被反鎖出租套房內，手機又遺失，房內也沒室內電話，員警協助解開門鎖，解救受困15小時的游姓男子，結束一場受困驚魂記，他還熱情告訴警察「感謝你的愛」。

    大墩派出所巡佐林哲宏與警員蘇怡誌，上述時間抵達大樓後，於樓梯間就聽到游姓男子敲門呼喊「我在這裡，門壞掉了，打不開，請幫我開門」，他一聽到員警在門外，急忙將鑰匙從門縫中丟出，由員警協助解開門鎖，員警不到一分鐘就將門鎖打開。

    游男說，他前一夜（18日）晚上8時，於房內準備外出時，發現門鎖故障打不開，手機又遺失，無法聯繫房東，因此不斷拍打牆壁、製造聲響，甚至高聲大呼「救命、救人囉」，希望引起其他住戶注意，但不論游男喊到聲嘶力竭，卻沒人聽到，直到19日中午11時30分，陳姓住戶聽到有人在喊「救命」趕緊報警。

    員警火速到場救援，脫困的游男終於鬆了一口氣，向員警傾訴歷經15小時求救過程的恐慌與無助，頻頻向警方道謝，並熱情向員警說「感謝你的愛」。

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