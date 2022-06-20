天母4男子凌晨無聊 縱火燒公園運動器材

4人縱火後先後逃離現場。（記者王冠仁翻攝）

2022/06/20 16:40

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市士林區聖山公園今天凌晨傳出火警，消防員到場撲滅火勢，發現公園內的運動器材划船機被縱火焚燒；轄區警方調閱監視器畫面追查，發現涉嫌縱火者是4名居住在天母的男子，其中2人還是外籍人士，他們凌晨時刻行經公園時因為無聊起鬨，居然就縱火焚燒，行徑相當誇張。

台北市消防局今天凌晨2時43分接獲報案，民眾說位在天母的聖山公園內傳出火警，消防員到場後迅速撲滅火勢；消防員事後勘驗，發現公園內的運動器材划船機被縱火焚燒，隨即通報轄區警方。

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士林分局芝山所警力調閱監視器畫面追查，發現縱火前後有4名男子行經公園周邊，警方認為他們涉有重嫌，循線追查，在今天早上10時許循線逮捕4名犯嫌。4名犯嫌分別是18歲英國籍男子、20歲波蘭籍及20台灣籍男子與一名16歲台灣籍青少年，其中2名台灣籍犯嫌還是兄弟檔。

據了解，這4名犯嫌聲稱當時因為半夜無聊，他們行經公園起鬨，由16歲少年以打火機焚燒划船機，其他人在旁觀看，他們見到起火後不久就立即逃逸。

警方說，幸虧火勢被即時撲滅，危害沒有擴大，這4名男子最後也被警方依公共危險罪嫌送辦。

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