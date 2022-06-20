街友涼亭隨機性侵未遂 她到病逝前都不原諒

街友光天化日下涼亭隨機性侵未遂判刑，她到病逝前都不原諒嫌犯。示意圖（資料照）

2022/06/20 08:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市涂姓街友竟於光天化日下，在小港區公園涼亭對素不相識的女子（小玉）企圖性侵，強脫她的短褲、內褲，掰其雙腿，幸路人經過及時制止並報警，小玉雙側手肘、膝蓋多處擦挫傷，高雄地院審理過程中小玉病逝，因生前未表達原諒被告，衡酌即使性侵不遂，對被害人身心傷害不小，酒後衝動不能為減刑理由，判刑1年8月、不得緩刑，全案還可上訴。

判決書指出，被告涂男與成年女子小玉（今年4月3日病歿）素不相識，前年7月的下午一持許，在高市小港區某處公園涼亭，偶見小玉在涼亭內飲酒，竟起色慾，基於強制性交之犯意，以強暴方式將她強壓地上，脫去其短褲及內褲，並將自己的褲子及內褲褪去，撐開被害人雙腿欲性侵。

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被害人小玉不從、抵抗，適有路人經過大聲制止，被告見難以得逞始放棄性侵，穿上褲子迅速逃離，行為始未得逞，但小玉受有雙側手肘、膝蓋多處擦挫傷，涂男落網起訴。

辯護人主張被告為中度智能障礙者，曾從事貨運物流工作，現已無業、目前未婚，流落街頭成為街友，處境堪憐，且本案係被告酒後一時衝動所為，犯後已坦承犯行，盼法官給予減刑。

法官審酌被告與被害人原不相識，案發前偶然一同飲酒，卻為逞一己私欲而憑藉酒意，貿然光天化日下，公然對女子性侵害未遂行為，審酌被告犯行並非他受其弱勢身心條件所迫而犯，且已造成小玉心理受創，所受傷害至其逝世前，仍未得到填補，生前也未曾表示寬恕或不追究之意，難認被告有何顯可憫恕，因此，判刑1年8月。

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