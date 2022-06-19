台7乙線重機、休旅車對撞3輕重傷 網友熱議喻「頭七乙線」

桃園市大溪區台7乙線9.6公里轉彎路段，彭男駕駛重型機車與對向休旅車猛烈撞擊，車體零件散落一地 。（記者李容萍翻攝）

2022/06/19 22:40

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區台7乙線9.6公里轉彎路段昨日下午發生重型機車、休旅車對撞車禍，23歲彭姓男子駕駛重型機車行經該處，疑車速過快失控摔至對向車道，與對向康姓男子駕駛休旅車猛烈撞擊車禍，彭男重傷、康男及車上友人乘客均受輕傷，對撞影片今日被PO網後，引發網友熱議，有網友甚至比喻台七乙線為「頭七乙線」。

大溪警分局今日表示，彭姓男子駕駛日本進口重型機車，與友人騎車出遊，從大溪區台7乙線往新北市三峽方向行駛，行經台7乙9.6公里彎道路段，友人先過彎，彭男轉彎可能車速過快失控，與對向康男（42歲）駕駛4輪傳動休旅車迎面撞擊車禍。

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事故發生後，彭男連人和重型機車翻覆路中，造成雙手骨折、臉部撕裂傷，傷勢嚴重，該重型機車零件因撞擊力大，車體零件散落一地；康男的休旅車左前車頭半毀、擋風玻璃及安全氣囊爆開，康男與車上友人兩人頭部均受輕傷，3人沒有生命危險。

警方到場向彭男、康男兩人進行酒測，雙方酒測值0、均無酒駕情形，警方表示，目前已調閱該處附近監視器影像及行車記錄器，還原車禍發生原因，釐清車禍肇事責任，警方呼籲，駕駛人行經山區路段時常因車速過快而導致失控打滑意外，應適當注意車速以保持行車安全。

此事故經網友PO在社群網站引發熱議、批評，網友留言表示「台7乙線危險，為何不能好好開車？」也有網友說，「假日避上台7乙線」、因為「頭七乙車禍絕非浪得虛名」。

桃園市大溪區台7乙線9.6公里轉彎路段，彭男駕駛重型機車疑車速過快失控摔至對向車道，與對向休旅車猛烈撞擊。（記者李容萍翻攝）

桃園市大溪區台7乙線9.6公里轉彎路段，彭男駕駛重型機車與對向休旅車猛烈撞擊，車體零件散落一地 。（記者李容萍翻攝）

桃園市大溪區台7乙線9.6公里轉彎路段，彭男駕駛重型機車與對向休旅車猛烈撞擊，釀3人輕重傷送醫。（記者李容萍翻攝）

桃園市大溪區台7乙線9.6公里轉彎路段，彭男駕駛重型機車與對向休旅車猛烈撞擊，車體零件散落一地 。（記者李容萍翻攝）

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