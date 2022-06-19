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    印度博士猥褻女網友判無罪 盼解限制出境見染疫親人遭駁回

    印度籍博士客座教授被控猥褻女網友獲判無罪，盼解除限制出境見染疫親人最後一面遭駁回。（資料照）

    印度籍博士客座教授被控猥褻女網友獲判無罪，盼解除限制出境見染疫親人最後一面遭駁回。（資料照）

    2022/06/19 22:16

    〔記者黃良傑／高雄報導〕一名受聘來台的印度籍博士任職某私立科大，被控在愛河旁對女網友伸鹹豬手襲胸，因此被限制出境，女方提告同時求償300萬元，高雄地院依猥褻罪證不足判無罪，駁回女方求償，但檢方上訴，被告以身為家中獨子，家人因疫情相繼過世，母親患糖尿病開刀截下半截手指，他以圓家人最後遺願，請解除限制出境、出海，高雄高分院考量他返國後，迴避審理或刑罰而不再來台，裁定繼續限制出境、出海。

    被告印度博士與女網友相識1年多後，兩人於去年2月間相約愛河畔見面，約到三民區愛河幸福川畔聊天，女網友指控當時她依靠在河邊欄杆上，被告竟自後面壓住她，把手伸入上衣襲胸，她掙扎推拒，因怕對方暴力相向，不敢激怒他，也不敢向路人求救，慘遭被告猥褻胸部長達數分鐘。

    他被起訴移審法院時，法官考量一旦離台，可能迴避審判或逃避刑罰不再回台，故限制被告出境、出海；高雄地院審理時，他辯稱當時幫女網友按摩，還聊及性愛，以為可以愛撫，沒有違反其意願，表示順其自然沒有侵犯。

    法官勘驗兩人當天談話，發現內容有「性行為」、「生小孩」、「飯店」、「沒工作」等語，被告事後雖曾傳訊息給女方，原文：「I feel guilty,Forgive me one time.（我感到罪惡，原諒我一次）」，法官認為該封訊息不一定是被告對襲胸的歉意，有可能因其他事未能幫到她所表達的歉意，無法依此訊認定有猥褻行為，故判決無罪，檢方已提上訴。

    被告主張已近3年未返國，他隻身滯留台灣，不諳中文而無法與人溝通，現又無工作而身無分文，強調自己原可續聘受僱於台灣，為國家、教育奉獻畢身所學，卻因此一官司致使其名譽、身體、精神遭受極大折磨，無法受續聘，若滯留國內長達4個月，恐逼他走投無路而踏上犯罪一途，但高雄高分院認有延長限制出境、出海4月的必要，駁回被告請求。

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