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    行車糾紛 男子拿榔頭下車判刑3月

    張女被追逐到這個路口，見對方下車拿一根榔頭，嚇到闖紅燈離開現場。（翻攝自Google地圖）

    張女被追逐到這個路口，見對方下車拿一根榔頭，嚇到闖紅燈離開現場。（翻攝自Google地圖）

    2022/06/19 18:33

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣李男行駛於台74甲線內側車道，張女突從外側車道切到他前面，且差點撞到他的車子，他趁張女等紅燈之際，拿出車上的榔頭欲下車理論，張女見狀，先報案，再急踩油門闖紅燈逃離現場，之後再上警局提妨害自由和恐嚇罪告訴，該案經彰化地院審理，法官認為，被告犯罪事實明確，判處3月徒刑。

    被告李男辯稱，他拿榔頭目的是要防身，並沒有要恐嚇對方的意思，遇到這種行車糾紛，身上若無防身器具，萬一對方是名壯漢或持有武器，豈不吃虧，法官認為，李男行為已令告訴人心理產生畏懼，其所辯皆為卸責之詞，不值得採信。

    該案發生於去年5月20日下午，李男從台中往花壇方向行駛於台74甲線內側車道，張女下國道三號快官交流道接台74甲線，雙方一前一後，但被告不滿張女切到內線差點撞到他的車子，心生不滿，展開追逐，將張女逼入機車道，張女加速甩開對方，無奈前方遇到紅燈，只得停車，此時從後方趕到的李男也停車，並手拿一根榔頭下車，張女心生恐懼，顧不得紅燈開罰，立即踩足油門逃離現場，事後再到警局報案並提告。

    張女認為，當被告拿著榔頭下車，她已嚇到半死，又見對方一步步靠近，覺得自己性命遭到威脅，嚇到先報警再駛離現場。

    李男向法官說，「我拿榔頭的目的，又不是要嚇她，我又不知道對方是女生，拿榔頭的目的是防身」。

    審理的法官表示，刑法恐嚇罪的成立，並不以行為人真有加害之意為必要條件，重點是被害人是否心生畏懼，本案先有行車糾紛，後有告訴人停等紅燈，見被告下車持榔頭接近她，被告此舉顯已成為恐嚇之要件。衡量被告的收入、智識、家庭及教育程度，判處3月徒刑。

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