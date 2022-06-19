8死火警釀恐慌? 2樓起火3樓女住戶一線天跳下 幸運逃死劫

新北市蘆洲今天上午傳出火警，在起火戶樓上3樓女住戶倉皇跳樓逃生，因有雨遮等緩衝，幸運僅受輕傷。（記者吳仁捷翻攝）

2022/06/19 15:23

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲今天上午1處公寓失火，3樓1名女住戶發現火煙從樓下竄上樓，嚇得從3樓跳下，所幸她跳下的防火巷僅不到3公尺，加上2棟加蓋鐵、鋁門窗、雨遮等當緩衝，墜落時命大僅受輕傷，沒有生命危險，火勢隨後撲滅，起火戶僅燃燒廚房，疑為炊事不慎起火；消防單位呼籲，這起個案與近來新竹8死火警，鄰近起火戶的住戶擔心遭火災波及，貿然跳樓，呼籲遭遇火警應冷靜，掌握留在有對外窗的房間逃生，都能增加獲救機會。

蘆洲區中山二路215巷1處公寓今天上午8時許竄出火苗，現場為3樓RC建築物2樓起火，火勢不到10分鐘撲滅，但3樓1名61歲張姓女住戶擔心遭火災波及，於消防員趕抵時前自行跳下逃生受傷，腰部疼痛、意識清醒，送往北市新光醫院幸無大礙，起火戶則聞到火煙先行逃出，整棟樓共疏散7人；消防員滅火後入室，發現燃燒廚房雜物約2平方公尺，起火原因待查。

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獲救張婦說，日前新竹發生8死火警，她擔心遭火勢波及，從3樓連滾帶爬跳下，還好有雨遮當緩衝，消防員勘查現場，發現舊公寓2棟建築間棟距（防火巷）僅有3公尺寬，且住戶裝設外推鐵、鋁門窗，剩下不到1公尺寬度，婦人從宛如「一線天」狹縫跳下時，也有雨遮當緩衝，幸運僅受輕傷。

新北市消防局第三大隊長黃弟勝呼籲，消防署等消防宣導，提醒高樓等火災千萬冷靜不可跳樓，首先應確認是否有2個方向逃生出口，遇火災應保持冷靜往火場反方向逃生，第二是尋找最近的逃生通道或戶外避難平台，不可以搭電梯或貿然跳樓逃生。如果不幸逃生時遇濃煙，應立刻退回居室內，關閉防火門及封閉濃煙可能侵入的管道或門縫，尋找未受濃煙波及的陽台或可對外求救之相對安全空間對外求援，增加獲援機會。

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