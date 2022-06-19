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    保時捷車頂「載獸」晃到墾丁被拍 警：駕駛跟拍攝駕駛都要罰

    墾丁保時捷車頂「載獸」將挨罰，拍攝駕駛恐也違法。（截取自臉書「路上觀察學院」）

    墾丁保時捷車頂「載獸」將挨罰，拍攝駕駛恐也違法。（截取自臉書「路上觀察學院」）

    2022/06/19 09:52

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕天氣進入夏天，墾丁成為戲水民眾的首選勝地，但有網友在臉書「路上觀察學院」發文，目擊保時捷休旅車在車頂綁了一隻大型獨角獸游泳圈，沿途搖晃明顯違法，但這段影片也疑似拍攝者開車手持拍攝同樣違法，雖然發文者稱不是駕駛者所拍攝，但警方都將循線調查裁罰。

    一名網友在臉書「路上觀察學院」發文表示，「要去哪裡那麼開心？」看的到前方白色保時捷休旅車，車頂綁了一隻大型彩虹獨角獸泳圈，沿途不斷「搖頭擺尾」，引發不少網友討論。

    不少網友笑說，「好歡樂」、「我只看到車頂這樣摩擦『代治大條』了！」、「船帆石南下往沙島或是鵝鑾鼻的」、「好開心，扭扭扭」

    但也有網友看到影片，認為，「這角度說不是駕駛拍的....我很好奇是怎麼拍的，拜託請教學一下。」「看這個位子還要凹說不是駕駛拍的」、「再騙啊 車上就妳一個人而已，都看到你的手撐在車窗了」。

    恆春警方表示，車頂違規載物，依「道路交通管理處罰條例 」第30條規定，載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險，可罰三千元以上一萬八千元以下罰鍰；而如後方駕駛確實行駛時持手機拍攝，依第31-1條規定，汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，同樣可處新台幣三千元罰鍰。

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