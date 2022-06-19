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    當街殺人判重刑二審改傷害致死輕判 2兇嫌聲請解除羈押遭駁回

    當街殺人判重刑二審改傷害致死輕判，其中2名兇嫌以收押難有能力與死者家屬和解，聲請具保解除羈押遭駁回。（資料照）

    當街殺人判重刑二審改傷害致死輕判，其中2名兇嫌以收押難有能力與死者家屬和解，聲請具保解除羈押遭駁回。（資料照）

    2022/06/19 08:21

    〔記者黃良傑／高雄報導〕因懷疑陳姓藥腳持假鈔買毒，吳姓、張簡、盧姓誘騙陳踫面，竟持球棒等凶器當街毆打致死，被依殺人罪重判12至14年不等，上訴二審，經高雄高分院改依「傷害致死罪」，改輕判6年6月至9年6月不等徒刑，仍可上訴，被告目前羈押中，其中張簡、吳男二人以極力想與被害人家屬和解，但羈押中能力有限，以致達不到被害人家屬期望，聲請具保解押，法官以有逃亡之虞駁回。

    被告張簡男於2021年6月30日凌晨，開車載友人吳男、盧男外出購物及兜風，途經高雄市三民區金獅湖附近，張簡想起曾與陳男有毒品交易糾紛，3人乃謀議藉口賣毒，誘騙陳見面並給予教訓。

    張簡等隨後聯絡陳男，約在大順二路賣場外碰面，當天清晨4點多，陳由黃姓友人騎車載他赴約後，上前與坐在副駕駛座吳男短暫交談起衝突，隨即拔腿往順昌街狂奔，吳則手持折疊刀追趕，而張簡見狀駕車開往攔阻他去路。

    陳男隨後遭張簡等人分持折疊刀、球棒等兇器攻擊，大腿等處動脈大量出血，吳等見血流滿地始驚覺闖下大禍，乃駕車逃逸，陳經人報警送醫，清晨傷重不治，張簡等3人雖坦承打人，但辯稱只是要給陳教訓，否認有殺人犯意。

    高雄地院依共同殺人罪，判處吳14年徒刑，盧13年，張簡12年6月，3人不服上訴，高雄高分院開庭後，認定張簡等3人並無殺人犯意，改依傷害致死罪論處，分別判處張簡、吳和盧，徒刑6年6月、9年6月和8年6月。

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