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    白線停車一整排全被開罰單？ 警方：「斜停」就是違規

    停在白線內也不行？彰化市進德路多部自小客車都收到罰單，警方表示，「斜停」就是違規。（取自「彰化人大小事」臉書社團）

    停在白線內也不行？彰化市進德路多部自小客車都收到罰單，警方表示，「斜停」就是違規。（取自「彰化人大小事」臉書社團）

    2022/06/18 16:24

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕白線停車竟然不行？彰化師範大學附近的進德路、實踐路，今天上午有多部自小客車停在路邊白線內都被開單，讓許多車主覺得很冤枉；彰化警方表示，違規車輛被開單原因是「斜停」，最高可開罰1200元！

    有民眾今天在臉書社團「彰化人大小事」貼文，彰化市進德路與實踐路有好多部車輛都被開單，明明就停在白線以內，包括連停在自家門口的車都被開單，讓人無法理解，也難以接受。

    彰化警分局第五組組長汪振豪表示，在道路劃設的白色路面邊線以內的範圍，確實是可以停車，但是必須是順向、緊靠道路右側停車，萬一是逆向停放，或是斜插式的停車，都算是未依道路順行方向緊靠路邊停放，依照道路交通管理處罰條例規定，可開罰600元以上、1200元以下的罰款。

    汪振豪強調，除非原本路面所劃的停車格，就是斜插式停車格，車輛才能夠斜插停放，不然的話，警方都可以依法取締開單。

    不過，民眾對於道路白線內「斜停」車輛也有話要說，因為彰化市的車位一位難求，無論是商業區或是住宅區都一樣，「斜停」就是可以多停幾部車輛；何況在自家門口把車輛「斜停」，也是為了不要影響鄰居的進出，如今知道「斜停」、「逆向」停放都會被開單，只能說也學到了一課。

    停在白線內也不行？彰化市進德路多部自小客車都收到罰單，警方表示，「斜停」就是違規。（取自「彰化人大小事」臉書社團）

    停在白線內也不行？彰化市進德路多部自小客車都收到罰單，警方表示，「斜停」就是違規。（取自「彰化人大小事」臉書社團）

    民眾覺得停放在白線內也被開單很冤枉，警方強調，逆向或是斜停都算是違規。（取自「彰化人大小事」臉書社團）

    民眾覺得停放在白線內也被開單很冤枉，警方強調，逆向或是斜停都算是違規。（取自「彰化人大小事」臉書社團）

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