陽明山機車族易肇事路段 北市警加強取締超速和噪音

陽明山是機車族易肇事路段，北市警將全面加強取締超速和噪音。（記者劉慶侯攝）

2022/06/18 08:59

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警士林分局鑑於每到暑假期間，就有眾多青年族群呼朋引伴騎車跑上山遊玩，屢屢造成超速和車禍事件發生；更有許多人騎乘改裝排氣管的機車，噪音嚴重干擾安寧，警方將自即日起全面進行攔檢取締。

警方表示，北市陽明山眾多路段，經常發生年輕學子的死亡車禍，警方雖曾以巡邏取締、或加強測速照相等方式遏阻，但仍是常發生車輛超速等肇禍事故。

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北市警士林分局統計指出，警方今年1月迄5月底，在陽明山仰德大道取締改裝排氣管違規6件，無照駕駛38件，危險駕車15件，科技執法超速違規逾2萬餘件，令人咋舌。

警方為加強取締力度，防制交通事故及青少年危險駕車行為，即日起規劃組合警力，於仰德大道與至誠路、格致路與菁山路、馬槽花藝村前等路口執行區段式路檢勤務，機動增設路檢點，以「環、警、監」單位配合實施靜城聯合稽查，針對無照、超速、危險駕車及酒後駕車等易發生交通事故之違規加強取締，以遏止危險駕車及噪音車擾民行為。

士林分局表示，騎士如有蛇行，超過時速60公里、迫使他車讓道、任意驟然減速或拆除消音器等危險駕駛行為即觸法，可處6000以上24000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。另擅自變更排氣管致影響行車安全，可處900元以上1800元以下罰鍰。

陽明山是機車族易肇事路段，北市警將全面加強取締超速和噪音。（記者劉慶侯攝）

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