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    熱水燙身、逼吃狗屎 逃逸女外勞打黑工慘遭雇主凌虐14個月

    臉書社團「天母幫」爆料有雇主對印尼女移工施虐。（記者劉慶侯翻攝自臉書「天母幫」）

    臉書社團「天母幫」爆料有雇主對印尼女移工施虐。（記者劉慶侯翻攝自臉書「天母幫」）

    2022/06/17 17:07

    〔記者劉慶侯／台北報導〕臉書社團「天母幫」在網上貼文爆料「印尼移工慘遭雇主凌虐」等訊息，北市警士林分局經派員查處，發現確有印尼籍女移工，對方為逃逸外勞打黑工，結果疑似慘遭雇主長達14個月的凌虐。女移工目前已在印尼經貿代表處人員陪同下向移民署專勤隊報到，後續會再至醫院驗傷，並向惡劣雇主提出告訴。

    警方表示，臉書「天母幫」有民眾貼文指出：「天龍團天龍區某棒球場，附近有印尼籍看護遭雇主凌虐軟禁」；「長達14個月期間手機被沒收，期間遭毆打骨折，耳膜破裂、牙齒斷裂，吃狗屎、遭以熱水燙傷」，「耳朵變形幾乎無法勾到耳朵到無法戴上口罩」。

    貼文並指外籍女傭「近日逃出對外聯繫」、「並認為這件事情能夠揭露上新聞」，爆料者並附上這名印尼女外傭多張慘遭凌虐受傷後的照片作為佐證。

    士林警分局天母派出所據報，13日受理當事印尼籍移工報案，發現對方原在高雄工作但逃逸，經同鄉介紹到案發雇主家工作。根據對方陳述內容，的確與網路貼文相同，身上也的確有所指傷勢，自稱是逃跑後求助同鄉移工，才得以報警求助。

    警方也根據指控，先行找到雇用外籍女移工的台灣雇主，但對方在警方初步調查中，不僅矢口否認涉案，更表示自己家中未曾雇用過這名女移工。

    警方表示，由於這名印尼女移工身分為逃逸失聯移工，警方懷疑雇主就是看中她是逃逸外勞的身份，屬於「黑工人士」，對方一旦有問題必定不敢報警或尋求外界幫忙，所以才敢肆無忌憚的動輒凌虐對方。

    警方目前受理後先依規定通報移民署及印尼經貿代表處人員介入，女移工先到移民署報到後，再由該單位協助該移工到醫院驗傷、提告；另傳喚雇主到案說明以釐清案情究辦。

    移民署指出，若查出雇主有違法和凌虐事實，移民署也將追究雇主非法雇用和人口販運等情形，一併移送司法機關偵辦。

    臉書社團「天母幫」爆料有雇主凌虐印尼女移工。（記者劉慶侯翻攝自臉書「天母幫」）

    臉書社團「天母幫」爆料有雇主凌虐印尼女移工。（記者劉慶侯翻攝自臉書「天母幫」）

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