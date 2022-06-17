跟騷法上路 苗警移送瘋狂追求者、跟拍怪叔叔

「跟蹤騷擾防制法」已於今年6月1日施行，苗栗縣警察局兩週來受理3件跟蹤騷擾案件，其中2案經被害人提告，警方已依法送辦。圖為苗栗縣警察局宣導短片內容影像。（取自苗栗縣警察局宣導短片）

2022/06/17 17:53

〔記者彭健禮／苗栗報導〕「跟蹤騷擾防制法」已於今年6月1日正式施行。苗栗縣警察局表示，兩週來已受理3件跟蹤騷擾案件，共開出3張書面告誡書，也協助聲請2張保護令，其中2案經被害人提告，警方已依跟蹤騷擾防制法函送苗栗地檢署偵辦。

警方指出，A男子暗戀住處附近一名女子，展開猛烈追求，長期至女子住家外守候並送禮，女方雖已明確拒絕仍遭不停止騷擾。A男於今年6月1日起連續多日至住家外守候，經警方調查後，此件屬於典型「不當追求」跟騷案件，通知A男到案，針對A男作為，依規定開立書面告誡約制並依職權為被害人聲請保護令，並經女方提告，背送法辦。

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另一案件為B男經常在市場遊蕩，於今年5月跟蹤尾隨被害女子並拍攝背影，被害女子發現，當下快步離開；未料，今年6月7日，B男見被害女子又一路尾隨伺機拍攝背影，被害女子不堪騷擾，報警處理；警方循線查獲B男，被害女子對B男提告，警方除依法將B男函送法辦，並開立書面告誡約制，另將B男轉介衛政機關評估是否需病因性處遇治療。

C男不甘與女友分手，長期傳送騷擾簡訊，今年6月13日在前女友住家外大聲辱罵且不斷打電話騷擾，前女友不堪其擾，報警處理。但女方考量彼此認識，不想把事情鬧大，只希望警方能勸C男不要再來糾纏，警方協助女方完成民事家暴令聲請，依據跟蹤騷擾防制法開出書面告誡書，並通知C男至派出所簽收、執行書面告誡警告約制，若再有不當跟監、盯梢、騷擾，即可能觸法。

苗栗縣警局婦幼警察隊長郭守明表示，「跟蹤騷擾防制法」已於今年6月1日正式施行，只要出現監視觀察、不當追求、尾隨接近、寄送物品、歧視貶抑、妨害名譽、通訊騷擾、冒用個資等8類行為，並且反覆或持續為違反其意願且與性或性別有關，且讓當事人心生畏怖，輕則處1年以下徒刑、10萬元以下罰金，若攜帶兇器就會加重為5年徒刑、50萬元罰金，若違反保護令則是處3年以下、30萬元以下罰金。

警察局長陳武康表示，不當追求、恐怖情人屬常見跟蹤騷擾行為樣態，警方受理即調查處理，落實維護被害人安全及權益，並呼籲民眾若遇到跟蹤騷擾等行為，應立即報警處理。警方將持續強化執行跟蹤騷擾防制工作，以保障民眾安全。

「跟蹤騷擾防制法」已於今年6月1日施行，苗栗縣警察局兩週來受理3件跟蹤騷擾案件，其中2案經被害人提告，警方已依法送辦。圖為苗栗縣警察局宣導短片內容影像。（取自苗栗縣警察局宣導短片）

「跟蹤騷擾防制法」已於今年6月1日正式施行，苗栗縣警察局兩週來已受理3件跟蹤騷擾案件，共開出3張書面告誡書，也協助聲請2張保護令，其中2案經被害人提告，警方已依法送辦。 （苗栗縣警察局提供）

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