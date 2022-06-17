一個隨身碟造成家庭悲劇！悲慘女忍無可忍一刀殺夫 法院無保釋放

32歲王姓女子（中）涉持菜刀殺夫。（民眾提供、資料照，本報合成）

2022/06/17 15:39

〔記者王捷／台南報導〕台南發生一件殺夫案，檢警挖出兇手王姓女子的悲慘人生，嫁給陳姓丈夫後長期被家暴，她沒辦法逃離陳男只能繼續忍受暴力，前兩天2歲的兒子把陳男的隨身碟用不見了，母子倆就被關在房間裡2天，成為壓垮她的最後一根稻草，第一次出手反抗丈夫，犯下殺人罪，檢方雖然聲押但法院駁回，讓王女無保釋放。

32歲的王女學歷不高、父母親均已過世，在大賣場擔任服務員，3、4年前遇到大自己7歲的陳男，陳男也與家人斷絕聯絡，甚至連兩人結婚了都不知道，他在當按摩師，收入也沒有很好，兒子出生後即使經濟狀況雪上加霜，但還是養了3隻貴賓狗。

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2年前相關單位曾接到王女通報家暴，但後來王女沒有聲請保護令，隨後兩人搬家到東區，直到這件殺夫案發生時，都沒有家暴通報。大約2天前，陳男發現兒子把他的隨身碟用不見了，因此遷怒王女跟兒子，把母女倆跟3條狗關在房間裡，不可以出來，否則就會開揍。據稱這不是陳男第一次這麼做，陳男常找一些理由就痛揍王女，把她關進房間裡，甚至嗆聲反正王女也沒地方可以逃。

被關了2天後，王女趁丈夫睡覺偷溜出房間，泡了泡麵充饑，看到陳男在睡覺，想到為了隨身碟就要過著偷偷摸摸的生活，一下子情緒失控，關上房間的門不讓兒子聽到，並用熱水潑醒了熟睡的陳姓丈夫，丈夫驚醒後抓住王女的頭髮痛打，只是床頭不知道哪來的水果刀被王女摸到了，她揮刀反擊，結束了為期4年的婚姻，也結束陳男的生命。

南檢認為王女有逃亡疑慮，昨向台南法院聲請羈押，但法院認為，過程中王女都坦承，沒有具體的證據顯示王女會逃亡，所以認為既然不會影響後續的審判，那就不應該以羈押的手段侵害人權，因此將王女無保釋放。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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