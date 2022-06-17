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    黑幫組詐團推薦買飆股 警三波掃蕩逮21人

    警方查扣詐欺贓款300萬元、犯案用手機、筆電、存摺等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    警方查扣詐欺贓款300萬元、犯案用手機、筆電、存摺等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    2022/06/17 15:38

    〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫戰堂份子周姓男子，涉嫌籌組不法集團，協助以「素人股神推薦飆漲股」名義，吸引他人投資的詐騙集團，在台進行提款與轉帳洗錢，導致去年初至今有60多人受騙，財損金額達6000多萬元，刑事局偵七大隊第三隊今天宣布經先後進行三波掃蕩行動，共逮捕周與旗下車手、水房等21人送辦。

    警方調查，該「假投資」詐騙集團的機房隱身境外，去年初開始發送簡訊，內容為「素人股神推薦飆漲股」，只要有民眾被吸引點入其相關連結，便會有自稱投資專員的歹徒，引誘加入一個投資群組，再利用於群組內塑造每個成員都獲利的假象，誘使被害人下載虛假的虛擬通貨交易平台App，如「FCE」、「U-Trade」、「VIPOTOR」、「FXTM富拓」、「Fancy」、「Prorods」、「Lebwayz」、「Konanos」等等，投資虛擬貨幣。

    隨後，被害人依指示將投資款項匯入周嫌所掌控的人頭帳戶，再由旗下詐欺車手提領部分贓款，以及將部分贓款轉至下一層人頭帳戶，以隱匿犯罪所得來源，俟被害人發現無法出金或交易平台關閉後，始驚覺受騙。

    警方據報經長期蒐證，自今年3月起至上月底，共執行三波查緝行動，在北市、新北市、台中市等地分別逮捕周嫌等21人到案，查扣詐欺贓款300萬元、犯案用手機、筆電、存摺等贓證物，訊後依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪移送檢方偵辦。

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