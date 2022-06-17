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    「連鎖教父」蔡惟新私吞1.5億元股款 確定判關6年

    美生牙醫集團負責人蔡惟新（右）被判刑6年定讞。（資料照）

    美生牙醫集團負責人蔡惟新（右）被判刑6年定讞。（資料照）

    2022/06/17 12:33

    〔記者張文川／台北報導〕牙醫連鎖診所「美生牙醫集團」董事長蔡惟新，被控於2012至2013年間對外銷售美生牙醫的未上市股票，卻未實際繳納股款，得款1.4億元中飽私囊，二審高等法院依違反公司法、刑法詐欺取財等4罪，將蔡惟新判刑6年，追徵沒收犯罪所得1億624萬元，沒收美生數位科技醫務管理公司的不法所得3488萬元。可上訴。

    蔡惟新曾在北台灣擁有5間連鎖牙醫診所，一度標榜「全亞洲最大的牙醫連鎖品牌」，蔡對外自稱是「連鎖教父」，2014年宣稱年營業額將突破5億元，預計同年第二季股票上櫃，吸引投資。

    但2012年間蔡惟新周轉不靈，遂透過盤商兜售美生牙醫的未上市股票，每張股票賣價5.5萬，所得未實際繳納股權，而是放入口袋，2015年蔡與盤商起糾紛，調查局接獲線報立案報請北檢指揮調查，查出蔡惟新違法挪用股款，對於公司應收之股款，股東並未實際繳納，而以申請文件表明收足，違反公司法與詐欺罪。

    一審台北地院判蔡3年10月有期徒刑，另有侵占罪5月刑期可易科罰金；二審高院撤銷改判，依2件公司法未實際線納股款罪各判1年6月、1年10月，2件詐欺取財罪各判1年、1年8月，總刑期共6年，沒收蔡的不法所得1億624萬元、美生公司3488萬元。

    最高法院認為二審判決無誤，駁回蔡的上訴定讞。

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