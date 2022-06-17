未經核准製造醫療口罩爽賺607萬元 堤麥負責人被訴

士林地檢署。（資料照）

2022/06/17 11:09

〔記者溫于德／台北報導〕堤麥策略行銷公司彭姓負責人明知醫療口罩屬於醫療器材，未經衛生主管機關核准不得擅自製造，卻製造並販賣「P99美國FDA頂規超強防護口罩（P99口罩）」，還透過MOMO購物網路平台販售，標榜可阻隔新型冠狀病毒，爽賺607萬多元，士林地檢署認定彭與公司均違反療器材管理法，提起公訴。

起訴指，彭姓負責人未經允許，自2020年5月起至2021年9月，在堤麥公司位於新北市汐止區醫療器材製造廠未經允許製造「P99口罩」，並放上MOMO購物網路平台販售，同時宣稱口罩符合「CNS14774」、「CNS14755」醫療口罩標準，可阻隔新型冠狀病毒，總計銷售金額607萬多元。

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起訴也指，新北市衛生局於2021年6月30日上午派員前往醫療器材廠稽查，人員發現「P99口罩」確實宣稱可阻隔新型冠狀病毒，要蘇姓員工在藥物檢查現場單的廠商欄簽名，切結欄則註記「本表查填事項均與事實相符並無異議」。

彭男下午得知此事後，不滿蘇姓員工在公文書上簽名，要求已經離開的衛生局人員返回公司，彭男見衛生局人員拿出公文書，立即撕毀。

調查局新北市調查處去年9月8日持搜索票扣得口罩成品228片、半成品5125片、濾芯3001片、外包箱1箱、織布原料2箱，全案經移送士檢偵辦。彭男供稱，公司製造、販售的是一般布口罩，並非醫療器材。

士檢根據扣押口罩、銷售資料、證人證述等證據，認定彭男違反醫療器材管理法中販賣擅自製造醫療器材罪嫌，公司也應依違反醫療器材管理法論處，彭男另犯刑法毀損公文書罪。

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