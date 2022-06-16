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    近30年任期最長！ 前人事長施能傑獲頒「一等法務專業獎章」

    法務部長蔡清祥（右）頒發「一等法務專業獎章」給前人事長施能傑。（記者吳政峰翻攝）

    法務部長蔡清祥（右）頒發「一等法務專業獎章」給前人事長施能傑。（記者吳政峰翻攝）

    2022/06/16 21:21

    〔記者吳政峰／台北報導〕行政院人事總處前人事長施能傑今年2月卸任，是近30年來任期最長的人事長，達5年8月，法務部長蔡清祥為了感謝他在位時對充實法務員額的貢獻，16日特別在法務部擴大部務會報時，頒贈施能傑「一等法務專業獎章」，以表揚其貢獻。

    法務部掌理檢察、調查、矯正、行政執行及廉政業務，肩負打擊犯罪、伸張正義、矯正教化收容人、執行公法上金錢債權等責任，各項重大政令的推展，除須隨國內外情勢變動，更須呼應國際人權推展及人民對司法改革的期待，業務負擔與日俱增。

    法務部指出，在此情況下，施能傑任內秉持著前瞻性思維，對於法務部因業務需要而向行政院提出的各項人力增補、經費補助等各項資源需求，均能善盡行政院幕僚的關鍵把關審核角色，以公正持平且務實態度，深入了解法務工作的重要性及各項業務所需。

    法務部指出，施能傑除即時提供法務部必要的協助外，對於法務部向行政院提出增補員額、津貼補助等建議，均能給予專業意見及積極協助，終獲得行政院支持，讓各項法務工作能夠順利推展，激勵了法務體系士氣，建構了國家堅實的法務部門。

    此外，為因應矯正人權意識抬頭，監獄行刑法、羈押法等刑事政策改革，並促成桃園及彰化少年輔育院改制為少年矯正學校，施能傑更支持法務部請增員額充實矯正人力，完善司法兒少輔導處遇模式及復歸機制。蔡清祥盛讚施能傑對法務工作的種種重大貢獻，足資表揚而為公務員的典範。

    蔡清祥表示，為表彰施能傑使法務部充實機關人力、建構優質且友善職場人力環境、實現人權公義、充分體現法務專業價值，16日在法務部政務次長、常務次長及各一級單位主管、所屬機關首長共同見證下，邀請現任人事長蘇俊榮到場觀禮，特頒贈施能傑「一等法務專業獎章」，表達法務部對他的敬意及感謝。

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