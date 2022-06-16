台南妻殺夫悲劇死者父不發一語 遺體下週二解剖

39歲陳姓男子遭妻殺害，陳男父親（右二）與陳男胞弟（右一）到台南市立殯葬所了解檢警相驗陳男遺體情形，但低調不對外發言。（記者王俊忠攝）

2022/06/16 19:38

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區大同路1段1處大樓公寓5樓，今天清晨驚傳妻子拿小菜刀刺殺陳姓丈夫1刀斃命的人倫悲劇，檢警於21日（下週二）下午解剖陳男遺體、釐清死因。

今天清晨6點許，位於南市東區大同路1段的1處5樓公寓，傳出有男女激烈爭吵聲，有鄰居聽見後報警，警、消人員到場將胸部受刀傷重創、倒臥5樓陽台血泊中的陳姓男子（39歲、從事按摩工作）送成大醫院搶救，但陳男被送醫後仍因傷重不治。

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據警方初步了解，死者陳男的王姓妻子（32歲、賣場員工）疑長期遭受到丈夫家暴，2人感情不睦，夫妻育有1名2歲大兒子，過去曾住在台南市中西區，1年多前搬到東區大同路1段大樓住處，過去夫妻曾為爭吵報過警，但王女沒有聲請保護令的紀錄，2人在大同路住處是分房睡，兒子與王女住同一間房。

今天清晨5點多，王女疑是不堪長期遭丈夫家暴，在煮開水泡麵時愈想愈生氣，竟拿熱水壼往睡夢中的丈夫身上澆淋熱水，陳男被熱水燙醒、氣得與妻子爭吵及拉扯，人衝突中，王女拿起房內櫃子上的1把小菜刀往丈夫右胸猛刺1刀，刀子還插入陳男胸口。

陳男則痛得跑到5樓陽台大喊救命，還把刀子拔出、丟到1樓中庭，人則漸傷重不支倒臥陽台血泊中，警、消人員獲報到場將奄奄一息的陳男送醫。

今天下午，檢察官會同警方、法醫與家屬在台南市立殯葬所解剖室相驗陳男遺體，陳男的父親、胞弟都到場了解，但態度都相當低調，面對媒體詢問，陳父揮揮手、示意不對外發言，隨即離去。

檢方相驗後初步發現死者臉部及左側身體部位有燙傷痕跡、右胸有傷口，確切死因有待解剖鑑定；凶嫌王女仍有待檢察官訊問。

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