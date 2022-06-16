5度闖入林凡家 瘋狂女粉辯：只是把禮物放在門口

蔡姓瘋狂女粉被控無故侵入林凡（見圖）住宅，蔡女今出庭辯稱只是把禮物放在門口。（資料照）

2022/06/16 19:10

〔記者溫于德／台北報導〕唱紅夯劇「犀利人妻」主題曲的女歌手林凡，2019年遭蔡姓瘋狂女粉侵入住家並毆傷男性友人，蔡女已遭判刑。蔡女後來又被查出曾經5度侵入林宅，士林地檢署另案依無故侵入他人住宅罪起訴蔡女，士林地院下午開庭，林凡母親現身旁聽，蔡女依舊否認犯行，辯稱只是把禮物放在門口，請求無罪諭知。

下午開庭時，士院勘驗蔡女於2019年8月27日侵入林住畫面，畫面顯示，蔡女把車停在林宅外，拿出盒狀物下車，同時試圖打開林住鐵門，但並未成功，蔡女也將盒狀物放在門外

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蔡女接著透過翻譯表示，盒狀物內是肉桂捲麵包，同時強調「兩人是多年好友」；2018年，她到上海同濟大學演講時，林凡恰好在上海也有表演，她還請林凡幫她安排位置，表演結束隔天，兩人更一起喝咖啡，但她沒想到會挨告

蔡女也說，自己確實有於2018年7月18日、24日，同年8月11日、25日、27日，共5度進入林住，但不是真的進入，只是把禮物放在門口；她也強調，事發後她已道歉超過12次，對方卻不願和解

林凡委任律師回應，和解之所以沒成功，是希望蔡女不要繼續找林凡，但蔡女並不同意，和解才破局。

面對法官詢問量刑意見。林凡委任律師認文，蔡女犯後不佳、從未道歉，還指林凡說謊，請求法官依法量刑。蔡女則請求無罪諭知。法官庭末定7月14日宣判。林凡母親庭後未受訪。

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