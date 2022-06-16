高雄再現「棒球隊」囂張開槍、砸車行 11人統統被逮

高雄再現「棒球隊」囂張砸車行，檢警朝組織犯罪、限制住居偵辦防制。（民眾提供）

2022/06/16 12:31

〔記者黃良傑／高雄報導〕王姓主嫌涉夥同10名友人持球棒砸高雄被害人車行，還有人持鎮暴槍朝車行開槍，高市警察局長黃明昭震怒，指示刑大搜集犯罪事證，朝組織犯罪方向偵辦，對於累犯者一定建請檢方聲押，檢警也會對暴力犯嫌限制住居、定期報到。

警方指出，王男與某機車行的車友發生行車糾紛，雙方隔空互嗆爆口角，王男涉嫌夥同10名友人，14日深夜分持球棒，前往車行狂砸，造成1人受傷，他的胞弟還持鎮暴槍朝車行開槍，警方獲報迅速逮回11人偵訊，查扣鎮暴槍鑑定沒有殺傷力，依妨害秩序、傷害、毀損等罪嫌送辦。

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警察局長黃明昭指示專案人員，擴大追查該團有無涉及其他刑案，並朝組織犯罪及治平對象偵辦，不容許暴力犯罪有任何囂張氣焰，持續要求預防並提升暴力犯罪破案率，此外，針對涉嫌聚眾鬥毆犯案者，建請法院羈押、由地檢署裁定限制住居或定期報到等強制處分；同時透過親情的力量，由家屬約束高再犯者，提前防制、化解可能的暴力滋事。

高市刑大統計111年港都暴力犯罪，1至5月共發生17件、破獲19件、破獲率111.76%（含破積案），較去年同期發生30件、破獲27件、破獲率90%，發生數減少13件、破獲率也增21.76%，另槍擊案的破獲率也達100%，強調會持續防治、降低犯罪率，而提升破案率是「必然」，也是警察的天職。

面對街頭聚眾鬥毆，高市警局決定採取各項強勢作為，同步實施家庭約束，統計今年1月至5月，街頭聚眾鬥毆案件計發生51件，破獲51件，破獲率100%，比較去（110）年同期減少38件，發生率下降57%。

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