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    莽夫效仿CIA對妻施「水刑」、強領存款 妻「家暴日記」成證

    示意照。（資料照）

    示意照。（資料照）

    2022/06/16 12:21

    〔記者錢利忠／台北報導〕家住新北市的阿華（化名）懷疑妻子有小王，強逼妻子交出存款，妻子不從，他竟拿濕浴巾強行摀住妻子的口鼻，使她產生溺水窒息的恐懼感，手法粗暴猶如施以「水刑」，妻子不堪遭多次家暴，只好提告自保；台北地檢署勘查妻子所記下遭家暴經過的日記，認定阿華以強暴脅迫的手段逼妻子交付提款卡及密碼，依強盜罪將他起訴。

    此外，阿華另被妻子控告，涉嫌以「把妳賣到八大」、「我身上有折疊刀」等言語恐嚇，強逼她裸睡、共浴及性侵，以及恐嚇要將她們母子丟包到荒郊野外，趁開車送兒子上學時，故意將車開上高速公路，從新北市新店開到土城等情節；檢方考量妻子不願讓兒子指證父親，此部分罪證不足，予以不起訴。

    「水刑」泛指用水施以刑罰，使被刑求者感到窒息、水中毒、失溫或用熱水澆灌導致燙傷等心理恐懼，美國國會參議院情報委員會曾公布一份，關於美國中央情報局（CIA）曾為達成反恐目的，對犯嫌施加酷刑的報告，內容提及使用「用布遮住眼睛，並灌水使嫌犯感到窒息」等刑求手段，該報告曝光後引起爭議，美國國會也禁止包括水刑在內等各種強化審訊的技巧。

    沒想到，連國際都明文禁止的「水刑」，竟遭阿華用來「審訊」妻子，只因懷疑妻子不忠，竟涉嫌於2019年8月20日晚上9時許，強行拿濕浴巾摀住妻子的口鼻，嘴裡還嚷嚷地說：「這就是水刑」；不僅如此，阿華還逼妻子交出提款卡及密碼，強行取款16萬1900元。

    妻子遭殘忍的手段家暴後，默默地在日記上寫下「他將浴巾淋濕壓在我的臉上，我以為我快要死掉了...」，事後她擔心生命安全再次受到威脅，選擇報警提告；阿華庭訊時承認為了逼妻子交出提款卡及密碼，曾用暴力手段達成目的。她兒子也證稱，曾聽母親說過遭父親用濕浴巾強行摀住口鼻。

    檢方考量阿華涉嫌以強暴脅迫手段，逼妻子交出提款卡及密碼，並盜領走16萬餘元，認定他涉嫌強盜的罪證明確，予以起訴。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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