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    高雄「球棒隊」砸車行1傷 鳳山警方押回11人偵訊

    高雄發生「球棒隊」砸車行！王男等11人分持球棒狂砸車行，造成1人受傷。（照片擷取自「台灣新聞記者聯盟資訊平台」）

    高雄發生「球棒隊」砸車行！王男等11人分持球棒狂砸車行，造成1人受傷。（照片擷取自「台灣新聞記者聯盟資訊平台」）

    2022/06/15 21:42

    首次上稿 20:04
    更新時間 21:42

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區爆發「球棒隊」砸車行暴力事件！王姓男子昨（14日）與1間機車行的員工發生行車糾紛，雙方不歡而散，王男事後接獲對方電話，雙方隔空互嗆再爆口角，王男火大，晚間涉嫌夥同10名友人分持球棒前往車行狂砸近1分鐘，造成1人受傷，他的胞弟還持空氣槍朝車行射擊，警方今晚帶回11人偵訊，查扣槍枝鑑定沒有殺傷力，依妨害秩序、傷害、毀損等罪嫌送辦。

    警方調查，23歲王姓男子是建築工人，昨天下午開車行經鳳山區新強路一帶，與1間車行員工發生行車糾紛，雙方爆發口角衝突，不歡而散，不料，王男昨晚8時許接獲車行電話，雙方電話中隔空互嗆，爆發口角衝突。

    王男不爽兩度被嗆，昨晚9時許找了10名同是建築工人的友人分乘6輛車，一到車行，11人分持球棒朝車行狂砸玻璃、機車等，造成車行1人被玻璃噴濺割傷手指，這群人狂砸近1分鐘後，造成1人受傷，王男胞弟還持空氣槍，朝車行開槍洩憤，一行人迅速駕車離去。

    鳳山警方昨晚據報趕到現場，嫌犯已鳥獸散，警方漏夜以車追人，今晚帶回王男等11人偵訊，並查扣王弟槍枝，鑑定沒有殺傷力；王男到案坦承犯行不諱，工程不滿因行車糾紛二度被嗆，才會教唆打人，全案依妨害秩序聚眾鬥毆、傷害、毀損等罪嫌送辦，王弟因持有空氣槍，另依社維法裁罰。

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