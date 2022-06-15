竹縣警楊宜軒獲刑事鑑識楷模 2小隊長獲全國及機關模範警察

新竹縣政府警察局刑事警察大隊小隊長方培安，今天（15日）警察節至警政署，接受總統蔡英文表揚。 （竹縣警局提供）

2022/06/15 19:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府警察局巡官楊宜軒、刑事警察大隊小隊長方培安及新湖分局偵查隊小隊長吳金海，分別經內政部核定獲選第15屆全國刑事鑑識楷模、第58屆全國及機關模範警察，其中，方培安今天（15日）警察節至警政署，接受總統蔡英文表揚。

警察局表示，楊宜軒去年在竹北分局服務期間，勘察竊盜案、死亡案、強盜案等案件共計178件，採獲有效跡證送內政部警政署刑事警察局鑑驗80件，且去年上半年，竹北分局獲該局鑑識工作績效評核團體成績第二名，刑案現場指紋送鑑業務評分為各分局第一。

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小隊長方培安去年間偵破各類社會矚目性重大案件，如檢肅治平目標、查獲台電電纜線竊盜集團、槍砲彈藥刀械管制條例案、新興毒品彩虹菸集團等案；從警15年來他深深體會，刑事案件發生後，只要堅持追根究底，不畏艱難，隨著辦案經驗的逐年累積，任何案件都能迎刃而解。

警察局說，小隊長吳金海從警逾27年，練就大膽且細膩的偵查技巧，對於打擊詐欺集團、查緝槍枝及毒品不遺於力，去年查獲詐欺集團2件17人，被害金額400餘萬元，改造手槍1把，子彈5顆，販毒集團2件5人，起獲海洛因14.4公克及安非他命3.49公克。

警察局副局長潘志成表示，除了恭喜獲獎同仁外，同時也肯定、感謝常年致力維護社會治安的全體警察同仁，及所有警察寶眷無私的支持，每一位獲獎同仁的背後，除有相互扶持的團隊外，最重要的是所有警察眷屬，願意體諒、支持警察同仁不分晝夜辛勞工作，做他們最大的強力後盾。

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新湖警分局偵查隊小隊長吳金海（右）從警逾27年，練就大膽且細膩的偵查技巧，當選新竹縣政府警察局局模範警察，獲副局長潘志成公開表揚。（竹縣警局提供）

新竹縣政府警察局巡官楊宜軒在竹北分局服務表現優異，獲選第15屆全國刑事鑑識楷模。（竹縣警局提供）

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