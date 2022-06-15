普悠瑪事故家屬驚爆第19死，司機稱有受訓但沒經過考試。（資料照，本報合成。）

2022/06/15 17:38

〔記者吳政峰／台北報導〕2018年間，6432次普悠瑪自強號列車經過宜蘭縣新馬站彎道時翻車出軌，造成18死、215傷的悲劇，宜蘭地院認定司機尤振仲擅自關閉ATP（列車自動防護系統）又超速行駛，依過失致死罪判刑4年6月，高等法院15日開庭，一名死者家屬驚爆去年再有一名重傷者身故，死者累計達19人；尤振仲表示，有受過段訓，但沒有考試，怎麼能期待他能正確駕車。

尤振仲是二線支援一線，平均5天才派一次車，事故當年執乘73次，受命法官魏俊明問他2018年1到3月間有受訓嗎？尤回答，他那時候支援七堵司機員的調度，台鐵每個月會有一個段訓，他有受訓，但沒有考試，不是完整的訓練，怎麼能期待他能正確駕車?他認為，應該要考試及格才能操作列車設備。

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尤的律師聲請傳喚4名證人，希望證明普悠瑪列車的採購規格自始至終無法供花東線使用；段訓時，是否足以供司機辨識ATP與空壓機故障的差別？台鐵有無依照內規執行訓練？律師更質疑，6432次在出發前三天就發生ATP與空壓機同時故障的情形，希望法官調查這種狀況是否經常發生，若是，代表台鐵根本不應該出車。

一名死者家屬參與訴訟，當庭驚爆因此意外而身故的人數從18人增加到19人，去年再有一名重傷者往生。魏俊明也大感詫異，當庭拿出名單請他指認是哪位乘客，惟該名家屬表示已經過了許久，不太記得對方的名字，庭後將具狀補上。她質疑，一審只判尤振仲有罪，但其他的管理人員、維修人員全部逃過一劫，並不合理。

另一名死者家屬則質疑運安會的調查報告有誤，他認為列車翻覆時的速度應為133公里，而非141公里。魏俊明則當場勘驗影片，並把時間點做成紀錄。

由於尤振仲的律師聲請傳喚4名證人，希望能證明當時並無超速，魏俊明考量到每位證人需要15分鐘的詢問時間，決定分成兩次開庭，定8月18日與8月25日上午9點半開庭。

司機尤振仲表示有受訓，但沒有考試。（記者吳政峰攝）

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