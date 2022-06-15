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    首頁　>　社會

    好巧！神明遶境小偷落網 台南有2次「神奇」破案

    南市六分局警方在市區廟會遶境時兩度逮到竊賊。（示意圖資料照）

    南市六分局警方在市區廟會遶境時兩度逮到竊賊。（示意圖資料照）

    2022/06/15 15:00

    〔記者王俊忠／台南報導〕今天是警察節，台南警察回顧南區至少發生兩次廟會遶境時當場逮獲竊賊的「神奇」破案！

    一般民眾祭祀神明都祈求、深信能保佑蒼生，風調雨順、國泰民安，近日在台南市區米街廣安宮遶境安座活動，竟讓台南市六分局警方意外查獲3個月前在屏東廟會行竊的竊嫌，並追回受害者遭竊的心愛攝影腳架，巧合得讓人嘖嘖稱奇。不過，神明遶境、小偷落網情節在台南不是首例，2017年間，令人頭痛、橫行各彩券行的刮刮樂大盜，也曾在玄天上帝遶境時被逮。

    2017年間，60多歲的陳姓男子涉專偷各大彩券行的刮刮樂，他看準經營彩券行的身心障礙者行動不便，行竊時就算被老闆發現，也不易被抓到；而刮刮樂刮中又能馬上換現金，於是他偷遍台南、高雄等各地大彩券行，各警察單位也都磨刀霍霍、想儘快把他繩之以法。

    2017年3月18日早上，陳嫌在台南市南區灣裡地區彩券行竊取刮刮樂，騎機車一路往北逃逸，六分局警方騎車一路猛追，明興路剛好一路都綠燈、人車稀少，陳竊快速逃竄，眼看就要被陳嫌轉彎順利逃脫，竟正巧遇上南區鹽埕北極殿的遶境車陣，陳嫌人車剛好受困在北極殿遶境祈福車隊中，最後在玄天上帝神轎前，被警方活逮，當時許多信眾廣傳為佳話說是「玄天上帝降妖伏魔」。

    對此，辦案經驗豐富的資深刑警私下說，他們也曾遇過難以解釋的破案巧合，冥冥中如有神助，但穿鑿附會、怪力亂神的傳說，無法用科學檢驗，警方偵辦刑案還是要依照事證和科技。但多位員警也深信「心誠則靈」，只要持續兢兢業業、努力不懈地偵辦案件，老天爺可能會在你看不到的地方、默默幫你1把。

    南市六分局員警於6月12日傍晚查獲31歲賴姓男子（照中人）的機車踏板上放有40多歲陳姓男子的心愛攝影腳架。（資料照）

    南市六分局員警於6月12日傍晚查獲31歲賴姓男子（照中人）的機車踏板上放有40多歲陳姓男子的心愛攝影腳架。（資料照）

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