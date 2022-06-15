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    首頁　>　社會

    冒名謝金河誘騙投資刑事局接獲3起報案 1婦人損失700萬

    刑事局強調，近年來冒用國內財經界知名公眾人士名義或假冒媒體電子報頁面誆騙民眾投資的詐騙手法，屢見不鮮，已針對此類手法積極偵辦中。（刑事局提供）

    刑事局強調，近年來冒用國內財經界知名公眾人士名義或假冒媒體電子報頁面誆騙民眾投資的詐騙手法，屢見不鮮，已針對此類手法積極偵辦中。（刑事局提供）

    2022/06/15 14:37

    〔記者邱俊福／台北報導〕財信傳媒董事長謝金河近期遭「假投資」詐團盜用名義，在LINE等社群平台，以投資理財群組方式，誘騙民眾投資行騙。刑事局統計，今年5月至今，至少有3人受騙報案，財損逾千萬元，其中一名退休在家的新北市婦人被詐700萬元最高。

    刑事局表示，謝金河昨於臉書刊登一則被害人的來信，內容為一名家庭主婦敘述加入「謝金河的LINE群組，跟著謝金河投資黃金交易」、參加「謝金河的投資理財課程」等，慘遭詐騙過程，而這名家庭主婦直到聯繫謝金河，始知上當，因此，謝金河特別澄清「從未代人操作股票或投資，也不會使用LINE群組拉客，所有LINE群組、FB的廣告全部都是詐騙」，目前相關冒用案件，已陸續有3人報案，由受理警察機關偵辦中。

    刑事局強調，近年來冒用國內財經界知名公眾人士名義或假冒媒體電子報頁面誆騙民眾投資的詐騙手法，屢見不鮮，已針對此類手法積極偵辦中，並廣為宣導防制觀念，惟在向LINE等通訊軟體業者交涉時，常遭業者須以適用公司設立的當地國法律規定等理由，拒絕配合下架或停權等措施，使此類假投資詐騙帳號或群組難以即時遏止，避免其他民眾被害，將持續結合跨部會反詐騙平台機制，積極推動相關防制作為。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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