驚喜！慶祝警察節 南市警局長溫馨送早餐

台南市警察局局長方仰寧（左）為局本部上班員警送早餐。（圖由警察局提供）

2022/06/15 12:11

〔記者楊金城／台南報導〕今天（15日）是警察節，台南市警察局局長方仰寧在局本部的側門迎接一早上班的同仁，特別為他們準備個人專屬的早餐，表達對同仁的重視及感謝為治安工作堅守崗位之辛勞，祝福警察節快樂。

向來給人嚴肅形象的方仰寧站在門口迎接大家上班、送早餐，讓不少局本部官警、職員驚喜，讓人有種貼心又幸福的感覺。

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有官警說，從警37年第一次收到局長送的早餐，作夢也沒想到，直呼真正感心。

警察局為歡迎同仁在警察節這天上班，堅守治安、交通等勤務，在入口布置「2022警察節感謝有您」看板，早餐袋子上也有印製「2022警察節感謝有您」圖樣，許多人收到後表示非常美觀實用，一定要好好收藏。

方仰寧先到24小時守護治安與交通的警察局110勤務指揮中心，慰問同仁執勤辛苦，再到側門迎接上班的同仁，送上蛋餅、漢堡、飯糰、三明治等早點，另也請2位副局長及主任秘書代表到各科室送早餐，祝福同仁警察節快樂。南市警局局本部約430人都有一份早餐。

方仰寧說，警察同仁平時工作辛苦，常因工作忙碌而忘了三餐，尤其在上午尖峰時段，許多執勤同仁一大早就忙著處理治安與交通事故，來不及吃早餐，所以在警察節這個日子，特別為局本部同仁準備美味營養的早餐，把溫馨的祝福傳遞給每位警察同仁，期許工作之餘能多注意身體健康。

此外，學甲警友辦事處主任黃世偉則代表學甲警友會特別準備不沾炒鍋贈送給學甲分局100多位員警，分局另以民間加菜金加碼致贈超商商品卡500元，感謝警察無私、辛勤的奉獻，鼓舞警察士氣。

學甲分局長蔡宗昌指出，受疫情影響，今年警察節並未舉辦相關慶祝活動，市民如遇上執勤中的警察，讓我們揮手一起向們說聲「謝謝~警察節快樂」。

今天是警察節，台南市警察局局長方仰寧（右二）在局本部的側門迎接上班的同仁，送上早餐。（圖由警察局提供）

台南市警察局局長方仰寧（左五）在局本部的側門迎接一早上班的同仁，為他們準備個人專屬的早餐。（圖由警察局提供）

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