為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    捷毅國際商業機密疑遭竊 主管及競爭公司負責人各5萬交保

    桃園地檢署訊後諭令齊易股份有限公司陳姓負責人、捷毅國際股份有限公司黃姓主管5萬元交保。（記者周敏鴻攝）

    桃園地檢署訊後諭令齊易股份有限公司陳姓負責人、捷毅國際股份有限公司黃姓主管5萬元交保。（記者周敏鴻攝）

    2022/06/15 11:32

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市捷毅國際股份有限公司（簡稱「捷毅國際」）管理資訊系統的相關部門黃姓主管，涉嫌與齊易股份有限公司（簡稱「齊易公司」）陳姓負責人合作，竊取捷毅國際的廠商、客戶資料與銷售品項、價格等商業機密，桃園地檢署14日帶回黃姓主管、陳姓負責人，依妨害工商秘密罪、違反營業秘密法、背信罪調查，訊後諭令2人5萬元交保候傳。

    捷毅國際成立於2002年，是電腦零組件通路商，提供個人電腦、伺服器與工業電腦相關零組件，如CPU、儲存裝置、觸控面板等，捷毅國際指出，齊易公司陳姓負責人原來是捷毅國際員工，於2019年間離職後成立齊易公司，並拉進曾是捷毅國際員工的張姓、黃姓員工共事。

    齊易公司與捷毅國際的銷售模式與客戶都相近，捷毅國際因此格外留意對方的經營狀況，卻發現齊易公司自開業後，涉嫌勾結捷毅國際的黃姓主管，以職務之便竊取捷毅國際的廠商、客戶資料與銷售品項、價格等商業機密。

    桃檢獲報後經長期蒐證，14日帶回齊易公司的陳姓負責人、張姓與黃姓員工，以及捷毅公司的黃姓主管等4人調查，他們否認犯案，檢方訊後諭令陳姓負責人、黃姓主管5萬元交保，張姓、黃姓員工則請回。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    挖員工又偷機密？蘋果提告新創公司Rivos
    2022/05/05 15:54

    挖員工又偷機密？蘋果提告新創公司Rivos
    卡地亞控蒂芙尼 竊取高級珠寶商業機密
    2022/03/01 10:44

    卡地亞控蒂芙尼 竊取高級珠寶商業機密

    控制血糖不簡單？糖友們趕快看過來
    洩露商業機密給中國企業 日本積水化學前員工認罪
    2021/06/18 11:20

    洩露商業機密給中國企業 日本積水化學前員工認罪
    洩商業機密給中國公司 日男遭檢警起訴
    2020/10/14 00:35

    洩商業機密給中國公司 日男遭檢警起訴

    寶雅換購一折起 德國餐具升級居家質感
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播