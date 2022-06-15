捷毅國際商業機密疑遭竊 主管及競爭公司負責人各5萬交保

桃園地檢署訊後諭令齊易股份有限公司陳姓負責人、捷毅國際股份有限公司黃姓主管5萬元交保。（記者周敏鴻攝）

2022/06/15 11:32

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市捷毅國際股份有限公司（簡稱「捷毅國際」）管理資訊系統的相關部門黃姓主管，涉嫌與齊易股份有限公司（簡稱「齊易公司」）陳姓負責人合作，竊取捷毅國際的廠商、客戶資料與銷售品項、價格等商業機密，桃園地檢署14日帶回黃姓主管、陳姓負責人，依妨害工商秘密罪、違反營業秘密法、背信罪調查，訊後諭令2人5萬元交保候傳。

捷毅國際成立於2002年，是電腦零組件通路商，提供個人電腦、伺服器與工業電腦相關零組件，如CPU、儲存裝置、觸控面板等，捷毅國際指出，齊易公司陳姓負責人原來是捷毅國際員工，於2019年間離職後成立齊易公司，並拉進曾是捷毅國際員工的張姓、黃姓員工共事。

請繼續往下閱讀...

齊易公司與捷毅國際的銷售模式與客戶都相近，捷毅國際因此格外留意對方的經營狀況，卻發現齊易公司自開業後，涉嫌勾結捷毅國際的黃姓主管，以職務之便竊取捷毅國際的廠商、客戶資料與銷售品項、價格等商業機密。

桃檢獲報後經長期蒐證，14日帶回齊易公司的陳姓負責人、張姓與黃姓員工，以及捷毅公司的黃姓主管等4人調查，他們否認犯案，檢方訊後諭令陳姓負責人、黃姓主管5萬元交保，張姓、黃姓員工則請回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法