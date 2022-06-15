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    北港武德宮前兩派大亂鬥 13人被起訴

    警方帶回嫌犯22人，最後有13人被提起公訴。（本報資料照）

    警方帶回嫌犯22人，最後有13人被提起公訴。（本報資料照）

    2022/06/15 10:46

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣北港鎮武德宮前廣場，4月9日發生嘉義與彰化兩派進香團聚眾鬥毆事件，警方帶回嫌犯22人，雲林地檢署檢察官蔡少勳昨日偵結，鬥毆雙方共13人被依刑法第150條第1項前段之在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪嫌提起公訴。

    雲林地檢署表示，嘉義與彰化和美的兩處進香團成員，於今年4月9日分別前往雲林縣北港鎮武德宮參加進香活動，活動期間，彰化和美的會館成員在武德宮前廣場施放鞭炮時，波及嘉義進香團神轎的頂端，雙方一言不合發生口角，雙方成員從廟宇內、牌樓旁、廣場周遭匯集至武德宮前廣場，繼而引發肢體衝突。

    檢察官蔡少勳經檢視現場監視器畫面及證據，並傳訊相關人等後，於14日偵查終結，將參與鬥毆之雙方共13人依刑法第150條第1項前段之在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪嫌起訴。

    雲林地檢署檢察長張春暉表示，雲林縣檢、警對聚眾鬥毆零容忍，對違法者必從嚴究辦，以維護法治社會秩序，懲治不法行為，他並要求轄區司法警察就聚眾鬥毆案件，儘速啟動快打部隊，短時間內調度優勢警力，迅速、有效處理突發犯罪事件，以有效控制衝突現場狀況，展現公權力。

    北港鎮武德宮前廣場4月9日發生聚眾鬥毆案件。（本報資料照）

    北港鎮武德宮前廣場4月9日發生聚眾鬥毆案件。（本報資料照）

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