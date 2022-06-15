未經許可聘外籍樂團表演 「河岸留言」抗罰敗訴

河岸留言公司未經許可聘僱外籍樂團上台表演，挨罰15萬元，公司雖抗罰仍遭法院判決敗訴。（資料照）

2022/06/15 10:39

〔記者溫于德／台北報導〕河岸留言公司前年舉辦音樂表演活動，未經許可聘僱外籍樂團上台表演，遭台北市勞動局裁罰15萬元，公司認為雙方沒有對價關係，請求撤罰，台北地院根據訪談結果、演出合作合約書，認定雙方具對價關係，判公司敗訴應受罰。可上訴。

2020年11月20日，由6名外國人組成的樂團前往河岸留言西門紅樓展演館表演音樂，勞動局認為河岸留言公司違反就業服務法中「聘僱未經許可之外國人」規定，開罰15萬元。

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河岸留言公司主張，公司以當日門票收入的4成作為對價，但票房不佳、未達保證，依合約不予拆帳，且公司基於場地友善立場，給樂團8000元補貼車資、練團、誤餐，並非演出費，否認對價關係。

公司強調，當時曾在受理期限內為樂團申請工作證，但過程中來回補件程序繁冗，導致開演當日仍未收到回文；公司也說，如果公司合法申請卻因「演出人員的個人紀錄」以及「公部門行政效率不彰」而受罰，非常不公平，反而「縱容了其他同業不用申請工作許可」，請求撤罰。

勞動局認為，河岸留言公司與樂團訂有演出合作合約書，雙方聘僱關係自不待言，且合約中也訂有「門票收入拆分方式」及「演出酬勞支付」，在在顯示雙方屬於聘僱關係，即便當天未達票房保證而未拆帳，也不影響勞動契約已經成立的事實，依法開罰無誤。

北院根據台北市勞動力重建運用處對團員等人所做的訪談紀錄、演出合作合約書，認定河岸留言公司與樂團間具對價關係，縱使樂團實際上未取得報酬，仍已替公司工作，公司卻未經許可聘僱樂團，勞動局依法裁罰無誤，判公司敗訴。

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