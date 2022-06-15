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    中壢賣場、車行大火！10輛貨卡付之一炬 老闆呼：怎賠得起？

    網友分享中壢區中園路藝品店冒火照片。（取自「我是中壢人」、「我是青埔人」臉書粉專）

    網友分享中壢區中園路藝品店冒火照片。（取自「我是中壢人」、「我是青埔人」臉書粉專）

    2022/06/15 09:58

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區中園路二段、大江購物中心附近一間掛有兩個招牌的展示賣場及一間毗鄰專營四輪驅動貨卡（皮卡）買賣和改造的車行，昨（14）日晚間9點7分發生火警，現場均為1層樓的鐵皮建築物，燃燒陳列木製家具、古董藝品，以及10輛貨卡（皆未掛車牌）也陷入火海，現場濃煙蔽天，搶救不易，火勢於今（15）日凌晨0點33分撲滅、2點30分完成殘火撲滅，幸無人員受困受傷。

    據估計，現場燃燒面積逾180平方公尺，桃園市消防局第二大隊獲報共調派消防車31輛、救護車3輛及消防人員82名前往灌救，火勢於晚間9點46分控制，但延燒的10輛貨卡及賣場內殘火猛烈，大火共燒了3個多小時才撲滅，起火原因及起火點另待鑑識人員進一步釐清。

    搶救過程中，鄭姓車行老闆眼見其內陳列和待修的10輛貨卡陷入一片火海，一度抱怨「來了這麼多消防車，怎麼只佈一條水線，好幾千萬元就這樣沒了，怎麼賠得起？」對此，消防局澄清惟恐四面延燒，四面不同方向都有佈設水線搶救，火勢撲滅後，業者也感謝消防人員漏夜救災的辛勞。

    據了解，這家陳列賣場其一的招牌標示專營古董、藝品、文物、字畫、珠寶等收藏品買賣，而且還是桃園市文物協會聯絡處，這場大火燒毀的財損加上10輛貨卡恐怕不貲。

    大火發生在深夜時分，且濃煙直竄天際，數公里外都看得到，消防車穿梭周圍道路的聲音，且有疑似小爆炸聲傳出，引起社區住戶驚慌，紛紛出門打探到底是哪裡失火了？有網友把濃煙升空照PO在社群網路，由於泰豐輪胎中壢廠前天傍晚才發生火警，許多網友也留言「桃園中壢消防隊真是辛苦了！」

    大江購物中心附近陳列賣場、貨卡車行火警燒了5個多小時，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    大江購物中心附近陳列賣場、貨卡車行火警燒了5個多小時，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    大江購物中心附近陳列賣場、貨卡車行火警燒了5個多小時，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    大江購物中心附近陳列賣場、貨卡車行火警燒了5個多小時，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    大江購物中心附近陳列賣場、貨卡車行火警燒了5個多小時，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    大江購物中心附近陳列賣場、貨卡車行火警燒了5個多小時，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    大江購物中心附近陳列賣場、貨卡車行火警燒了5個多小時，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    大江購物中心附近陳列賣場、貨卡車行火警燒了5個多小時，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    大江購物中心附近陳列賣場、貨卡車行火警燒了5個多小時，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    大江購物中心附近陳列賣場、貨卡車行火警燒了5個多小時，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    大江購物中心附近陳列賣場、貨卡車行火警燒了5個多小時，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    大江購物中心附近陳列賣場、貨卡車行火警燒了5個多小時，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    大江購物中心附近陳列賣場、貨卡車行火警燒了5個多小時，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    大江購物中心附近陳列賣場、貨卡車行火警燒了5個多小時，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

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