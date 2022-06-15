討債毆人致死棄屍汽車旅館 二審5嫌判刑3年10月至7年半

汽車旅館棄屍案，5人被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2022/06/15 06:57

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東男子陳敬文不滿蔡姓男子欠債50萬還躲避聯繫，涉嫌夥同王華郁等5人，涉嫌持高爾夫球桿等兇器痛毆，連球桿頭都打斷，並棄屍汽車旅館逃逸，高雄高分院依傷害致死罪，量處3年10月至7年6月不等徒刑。

值得一提的是，同案被告陳益豐上訴辯稱他智商只有80幾分，並提出醫院診斷書，要求減輕其刑，承辦法官調查，他大專院校肄業，證明書是案發後所開，其主張智能低下，顯無可採。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，陳敬文（原審判刑確定要關）因蔡男積欠50餘萬元遲未歸還，又有意規避聯絡，找友人陳益豐幫忙外，並透過同事王華郁找潘姓友人等3人，攜帶高爾夫球桿等兇器押人討債。

2020年8月20日晚上8點，王等人先在屏東縣萬巒鄉「廣聖會」鐵皮屋住處集結後，分別駕駛3輛車前往屏東火車站後站附近，發現蔡正在等女友下班，涉嫌強押他上車，載往該鄉五溝村偏僻空地，並喝令他僅著內褲下跪。

蔡隨後遭陳等人分持鋤頭柄木棍、高爾夫球桿、空氣槍等兇器毆打數10分鐘，全身遍體鱗傷，並因當地不易聯絡蔡家屬還錢，於是轉往竹田鄉一家汽車旅館。

後來發現蔡奄奄一息、全身癱軟，呈現呼吸、心跳停止、休克狀態，陳等人駕車逃逸前，將房內可疑證物，丟棄在東港溪堤防邊，並刪除通話紀錄。晚上10點40分，旅館人員發覺有異查房後報警處理。

案經高雄高分院審結宣判，潘處徒刑3年10月，其餘4人均處7年6月徒刑，維持原審刑度，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法